Los tres cuerpos

En menos de una semana 'El problema de los 3 cuerpos' se ha colocado a la cabeza de las series más vistas de Netflix. Tras ... ella están los artífices de 'Juego de tronos', pero aquí lo que nos presentan es una intriga, apasionante y bastante compleja, de ciencia ficción. La primera temporada son ocho episodios que ya están en la plataforma y muchos hemos aprovechado estos días de asueto para verla de un tirón. Aunque el comienzo despista bastante e incluso puede resultar compleja, resulta apasionante, porque mezcla conceptos científicos y astronómicos ciertos con otros que son pura ficción. El título hace referencia a uno de los grandes enigmas de los astrofísicos. ¿Un planeta con dos soles orbita de forma regular o es impredecible? Ahí lo dejo.

'El problema de los 3 cuerpos' se mueve en dos planos, los años 60 y el presente. Al principio parece un videojuego, pero aunque se nutre de él, es mucho más. Habla de alienígenas, los San-Ti, pero no se les ve, al menos en está primera temporada, aunque se sabe que son hostiles y están dispuestos a invadirnos. Hay muchos personajes, pero no se despisten, no se fíen de los que parecen protagonistas, porque pueden ser meros secundarios. Hay científicos, agentes secretos gubernamentales y una misteriosa cuenta atrás.

La serie posee unos efectos apabullantes. No en vano se asegura que es la historia de ciencia ficción más cara de la historia: cada episodio ha costado 20 millones de dólares. Está basada en una trilogía literaria del chino Liu Cixin que ha sido líder de ventas en su género. La serie adapta el primer libro de ella. Sería deseable que, ya que Netflix se ha embarcado en esta aventura, nos ofrezca la trilogía completa adaptada a la pantalla.