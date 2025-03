'Cómo nos reímos'. Permítanme este título del programa de humor de La 2 que recopila a nuestros grandes humoristas para referirme a una nueva ... polémica de 'La revuelta', pero afortunadamente con humor, como pidió Broncano a Motos, que le respondió a cara de perro. Ahora la polémica ha llegado con Wyoming ('El intermedio'), que también coincide en horario. Desde que apareció 'La revuelta', 'El intermedio' comienza siempre con la bienvenida de Wyoming «al mejor programa de la televisión». Es evidente la ironía, añadiendo que «no hace falta que lo comprueben haciendo 'zapping', fíense de mí». Hasta aquí lo previsible. Pero con el minuto y medio de pausa para los resultados de los sorteos de bonolotos, euromillones y primitivas, Jorge Ponce, codirector de 'La revuelta', hace previamente un repaso a lo que en esos momentos están ofreciendo otras cadenas para desmotivar a los espectadores que cambien.

Y al referirse a La Sexta dijo que había «un señor mayor leyendo en el telepronter lo que le escriben otros, mientras él piensa en sus cosas», y claro, Wyoming le respondió tirando del humor, como debe ser siempre, sin hacer de 'La revuelta' una cuestión de Estado: «En otro canal tal vez encuentren contenido más vanguardista, como alguien tocando el bombo, y que no se llame Manolo. Y tipos rondando los 40 años llamándose 'bro' todo el rato». Y más adelante, Dani Mateo, desde 'El intermedio', añadió: «A mí me sacas de matar ciervos y me quedo en bolas». Se agradece el humor que le ponen. Tanto Motos como Wyoming trabajan para el mismo grupo, pero hay un mundo entre uno y otro. Lo que para el primero todo es culpa del Gobierno, para Wyoming no va más allá de echarse unas risas. El humor es siempre la mejor terapia, algo muy necesario.