El pasado martes fue el día internacional contra el acoso escolar y todas las televisiones se hicieron eco de la efeméride, al menos en sus ... informativos. Y a continuación cada una a seguir con lo suyo. Pocas bromas con el 'bullying': Estamos hablado de niños, siempre vulnerables y sin saber gestionar aún sus defensas. Pero el martes hubo dos espacios modélicos sobre el tema. Por un lado en 'El intermedio', la siempre magnífica Andrea Ropero indagó sobre el caso de una persona que fue víctima de 'bullying' y que ahora, con 23 años, sigue arrastrando secuelas, recordando como el psicólogo del colegio dijo a su madre que el problema era suyo.

También, en La 2, el programa 'En portada' mostró un caso concreto de manual, el de una niña que se suicidó por el acoso que sufría de sus compañeros de clase. Hablaron sus padres, psicólogos, un juez y otros expertos. Los responsables del colegio donde estudia declinaron la invitación, para su vergüenza. Tampoco intervinieron los acosadores y testigos, bien por una protección del menor falsamente entendida, bien por que se negaron a ello. ¿Qué protección del menor es esa donde los interfectos han provocado el suicidio de una compañera?

En el programa se explicó que en los casos de 'bullying' hay siempre cuatro artífices: por supuesto está la víctima y los acosadores, pero también los padres y los testigos del acoso, que callan. Y que los centros escolares no son los más adecuados para investigar porque son juez y parte. También hay que tener presente que un acosado difícilmente lo contará a sus padres, sobre todo si lo ha hecho una vez y no le han tomado en serio. Pocas bromas con el 'bullying' y dejar de pensar que no va con nosotros.