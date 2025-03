Comenta Compartir

Hay comedias locas, comedias románticas y comedias negras. La serie 'Muertos, S. L.' es de estas últimas, una comedia negra, muy negra, pero también loca, ... muy loca, en emisión semana a semana en Movistar Plus+. Aún no ha terminado esta primera temporada y ya tiene una segunda. 'Muertos S.L.'. Es también una comedia de situación que sucede entre los trabajadores de una funeraria. Entre nosotros tenemos una enorme tradición de humor negro, y sus creadores, los hermanos Laura y Alberto Caballero (creadores de 'Aquí no hay quien viva' o 'Machos Alfa') lo saben. Solo se trata de combinar este humor negro, salvaje e irreverente, con una estructura a lo 'Aquí no hay quien viva'.

Con un reparto muy coral, con Carlos Areces y Amaia Salamanca como sus figuras más reconocibles, pero donde también aparecen Diego Martín, Adriana Torrebejano o Salva Reina. Todo comienza con la muerte del director de la funeraria y con su viuda, una señora muy pía, de catequesis y ropero (perfecta Ascen López), haciéndose cargo del negocio. A partir de ahí vemos las miserias cotidianas de los empleados de la funeraria, que tratan a los fiambres como si fueran coliflores, mostrando que la mezquindad y miseria humana no conoce límites. Hay situaciones surrealistas, otras inimaginables como la excursión de un fin de semana al campo en unas jornadas de convivencia y distracción, algunas muy salvajes. Y zancadillas, ya que Amaia Salamanca está en una funeraria rival, y entre ella y Areces, además se pelean por los muertos. La carcajada está asegurada. Y una última consideración. En estos tiempos en que funerarias y similares se anuncian hasta en televisión, y con muy poca gracia, se agradece mucho tomarse la muerte con sentido del humor. Y 'Muertos S. L.' es todo un ejemplo.

