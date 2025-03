Lo de la mermelada

Comenta Compartir

Brillante. Ese es calificativo que se me ocurre para calificar al programa de Mamen Mendizábal 'Anatomía de...' (La Sexta) sobre el primer bulo de la ... historia de la televisión en España, aquel que tuvo como protagonista, allá por los años 90, el 'Sorpresa, sorpresa' de Antena 3 en torno a una menor, su perro, Ricky Martin y la mermelada. No hace falta explicar más porque en tres días aquello dio la vuelta a España. No sucedió nunca, ni siquiera se había planteado, pero iban apareciendo personas que juraban y perjuraban que lo habían visto en directo. ¿Un caso de alucinación colectiva?, ¿Un bulo perpetrado por la competencia para acabar con la audiencia? Incluso una asociación de supuesta defensa del menor, que sigue existiendo, impuso una denuncia contra la cadena sobre algo que nunca se produjo. Y eso que entonces no existían las redes sociales.

Recuerda a otra alucinación colectiva, la del 23 F, cuando tanta gente aseguraba haber visto a Tejero en directo entrando pistola en mano en el Congreso, cuando la televisión no lo mostró hasta la mañana siguiente, cuando todos los diputados habían salido del hemiciclo. Aquello sOlo se siguió en directo por radio, de ahí que sea recordada como 'la noche de los transistores'. Invito a psicólogos o quizá fuese más adecuado llamar incluso psiquiatras para que nos expliquen estas alucinaciones colectivas de hechos nunca producidos y como calan en una supuesta memoria colectiva. Mamen investigó todos los puntos: la realización del programa, sus protagonistas, incluso a Ricky Martin que sOlo había estado en 'Sorpresa, sorpresa' una vez, tres años antes. Supimos que un bulo similar se había difundido en las televisiones de otros países años, antes. Solo faltó un protagonista: el autor del bulo, pero en este caso sus perpetradores nunca dan la cara.

