Berto abre consultorio

Se prepara el estreno inmediato de 'El consultorio de Berto', una producción original de Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat, una prolongación de aquel ... espacio que Berto Romero tenía en el 'Late Motiv', de Andreu Buenafuente. Siempre recordamos a Berto asociado a Buenafuente que, aunque siguen juntos en la radio ('Nadie sabe nada', que también ha tenido su versión televisiva en HBO Max), hace mucho tiempo que abandonó el nido y ya vuela por su cuenta. O no tanto. Berto era ya una figura en la radio cuando se encontró con Andreu. Al principio eran colaboraciones esporádicas en sus programas televisivos, donde aparecía como su sobrino, pero pronto tuvo fuerza propia.

Cabe recordar aquellas imitaciones que Buenafuente y Berto hacían, con mucho cariño y buen humor, del rey emérito y su hijo el entonces príncipe Felipe, en el 'En el aire' de La Sexta. Allí despegaron hasta la estratosfera. Después en el 'Late Motiv' de Movistar Plus+ era ya la estrella junto a Andreu. Allí nació el consultorio que ahora va a recuperar la plataforma de Telefónica. Berto Romero ha ido creciendo, creando y protagonizando series ('Doctor Portuondo', 'Mira lo que has hecho', 'El otro lado'.), siempre con El Terrat, la productora de su mentor, aunque la primera vez que intentó volar solo, con 'El programa de Berto' en La Sexta, se pegó un enorme trompazo. Y ha trabajado como actor en diferentes películas ('Anacleto', 'Tres bodas de más', 'Ocho apellidos catalanes', 'De Caperucita a loba'.) con diferentes resultados. Todo indica que 'El consultorio de Berto', también con el respaldo de El Terrat, puede ser uno de esos programas de bajo presupuesto, de no más de 30 minutos, que tanto les gusta a los jefes de Movistar Plus+. Tiempo al tiempo. Veremos.