El berrinche de 'Malinche'

Comenta Compartir

¡Vaya con Nacho Cano, con lo modosito que parecía! Le ha faltado tiempo tras su (muy breve) detención para convocar una rueda de prensa, ... que muchas televisiones dieron en directo,y despacharse a gusto. Todo sea por el morbo. Sin entrar a juzgar sus presuntos delitos, que para eso están los jueces, la rueda de prensa convocada con urgencia fue todo un 'show' mediático que el autor de 'Malinche' convirtió en un berrinche donde se despacho a gusto contra medios de comunicación, contra políticos que no son de su cuerda e incluso contra la policía («El criminal no soy yo, es la policía», dijo ante la estupefacción de los presentes), asegurando que recibió coaciones, y soltó una frase lapidaria: «Si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido».

En este circo mediático, no faltó ni el payaso: Victor Sandoval, de 'Ni que fuéramos Shhh' apareció disfrazado de insecto, según se ha dicho porque iba a otro evento de tal guisa y no le dió tiempo a cambiarse. Pero Cano también se mostró satisfecho con Díaz Ayuso ('De bien nacido es ser agradecido', dice el refrán). La presidenta madrileña, que incluso quiso levantar una pirámide azteca en terrenos públicos para que enmarcase su ''Malinche', y que le condecoró con una medalla (sí, como a Milei, pero en este caso de menor categoría), recibíó los halagos del productor musical, y no se si un deseo oculto de formar parte de su familia: «Tras atacar a su pareja, a su hermano, a su familia… solo quedaba yo». Tras la rueda de prensa, algunas televisiones entrevistaron a Cano en directo: tal fue el caso de Sonsoles Onega en Antena 3: «¿Cómo va a acabar esto?», le preguntó la periodista. «No tengo ni idea y cómo va a acabar España tampoco tengo ni idea», respondió Cano. Más claro, agua.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión