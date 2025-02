Comenta Compartir

Breve y concisa, con un humor muy soterrado y un actor de fábula. Así es 'Bellas artes', la apuesta de Movistar Plus+ para esta temporada preveraniega, una serie que se toma a broma el arte contemporáneo, las 'performances', los museos de arte moderno. No deja ... títere con cabeza, incluyendo a una ministra de Cultura del Gobierno de España. Tras ellas están cuatro argentinos. Los creadores son tres genios, Gastón y Andrés Duprat y Mariano Cohn, y cuenta con el protagonismo de su actor fetiche: Oscar Martínez. Si no les suenan les diré que este equipo fue el responsable de películas como 'El ciudadano ilustre' y 'Competencia oficial'.

'Bellas artes' se inicia con un concurso de méritos con tres candidatos optando a dirigir un Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Madrid y nos cuenta las desventuras del nuevo director y su equipo cuando todos quieren meter mano en la gestión, incluida la ministra. Hay manifestantes, creadores insoportables y vándalos culturales empeñados en acabar con algunas obras de arte. Desde luego no deja en un buen lugar a cierto arte moderno, a ciertas instalaciones artísticas y a algunos de sus creadores, que con cariño los desmitifica y los pone en su sitio. Esta primera temporada está formada por seis episodios de menos de media hora cada uno, que se pasan en un pispás. Para verla se exige una cierta complicidad del espectador y no tomarse el arte moderno con demasiada solemnidad. Y disfrutar con ese humor subterráneo a veces casi imperceptible. Quien entre en ella va a disfrutar pero, en caso contrario, es posible que no entienda nada. La he visto de una tacada durante toda una tarde, y se me ha hecho tan corta que me han provocado unas ganas irrefrenables de ver una segunda temporada.

