Seguro que han visto alguna vez a una persona a punto de ahogarse que lucha y lucha por poder sacar la cabeza por encima del ... agua. Pues eso es lo que le ha sucedido en su primera semana a 'Cuentos chinos'. Está con el agua al cuello pero intenta sacar la nariz y boca. Mediaset puso a Jorge Javier a competir con Pablo Motos y sus hormigas, y claro, los resultados a nivel audiencia no son para tener un cómodo salvavidas. El martes pasado Jorge Javier se preguntaba: '¿Yo todavía no sé de qué va esto?' Pues si él no lo sabe mucho menos lo van a saber los espectadores. Al segundo día, tras una entrevista en la que no dijo nada nuevo, fichan a Bárbara Rey para una sección. Pues muy bien, a ver que pasa. Jorge Javier presume de ego, como siempre, incluso en el tercer programa invitó a su madre, pero que tenga cuidado con alguna colaboradora (y estoy pensando en Susi Caramelo), que tras pasar por todo tipo de medios, ahora ha aterrizado en 'Cuentos chinos'. Jorge Javier, ¡cuidado!, que Susi solo trabaja para si misma, y ella sí que tiene ego y ganas de convertirse en estrella.

'Cuentos chinos' es un programa de barullo, como también lo era 'Sálvame'. Llama la atención que ahí se aplaude todo, la cosa es aplaudir, en la tradicional línea de Mediaset, donde todo debe ser una fiesta. El jueves fue pegado, sin un respiro, a 'Gran Hermano Vips', con el que la cadena soñaba con recuperar glorias pasadas. Pero GH decepcionó en su audiencia, quizá, quien sabe, lastrado por la fuerza hacia el fondo de esos cuentos chinos que nadie sabe lo que es. Una cosa si es evidente, Telecinco sigue como siempre. ¿Alguien habló de renovación?

