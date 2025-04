Comenta Compartir

Supongo que todos ustedes saben que este lunes es 11-S. Las televisiones se lo estarán recordando todo el día. Pero esta columna no va ... ni de las Torres Gemelas ni de la Diada, va del fin del Gobierno Chileno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que en su momento tuvo una enorme repercusión entre nosotros y que ha marcado a toda una generación. El abrupto final sangriento, un sueño que fue bonito mientras duró, del que hoy se cumplen 50 años. Como en España no se podía hablar de nosotros, Chile era un espejo en el que mirarse. Hubo una portada histórica de la añorada revista Triunfo, toda en negro, con la palabra Chile en letras blancas. No se podía decir más, pero lo decía todo. Para las generaciones que no vivieron aquello les recomiendo el canal franco alemán Arte, que se ha convertido en una plataforma donde durante un tiempo pueden ver numerosos programas.

Estos días está arrasando es el tríptico 'La batalla de Chile', del gran documentalista chileno Patricio Guzmán. En su momento se estrenó en los cines y fue un enorme éxito entre nosotros. En Madrid inauguró los míticos cines Alphaville. En la primera parte, 'La insurrección de la burguesía', habla de los precedentes de aquel golpe de estado y de como se organizó. Muy didáctico. La segunda, 'El golpe de estado', muestra paso a paso el golpe en sí mismo, un baño de sangre que parecía impensable en el último tercio del siglo XX. Y la tercera parte, 'El poder popular', muestra como a pesar del caos, y de tanta represión y violencia, la población mostró su apoyo a Salvador Allende a través de una serie de acciones colectivas.

Temas

Televisión

Chile