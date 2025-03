Beth rescata 'Dime', la canción que guardó tras Eurovisión

J. Moreno Sábado, 29 de abril 2023, 00:30 Comenta Compartir

«Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener…». El pegadizo estribillo de la canción que representó a España en Eurovisión en 2003 sigue sonando en las discotecas. Porque no falla: dispara las ganas de bailar y saltar desde el inicio hasta el final. 'Dime' quedó en un dignísimo octavo puesto en el festival tras recibir 81 puntos, la misma puntuación que consiguió Rosa López con 'Europe's living a celebration' justo un año antes.

El tema fue un himno que no pasa de moda, pero su intérprete, Beth, rechazó el tema en un primer momento y, tras aquella actuación en Riga (Letonia), decidió no volver a interpretarla sobre un escenario.

Dos décadas después, la plataforma RTVE Play estrena en mayo el documental 'Dime, historia de una canción', en el que analiza con la artista los motivos por los que puso la cruz a la canción, pero también mostrará a su reencuentro con el tema. Beth rompió su promesa de no volver a interpretarla el pasado 25 de marzo y la cantó veinte años después sobre las tablas del Sant Jordi Club de Barcelona, donde se celebró la BCN Eurovisión Party.

«Ha sido muy bonito el proceso de reencontrarme con la Beth de hace veinte años. Entender y empatizar más conmigo misma y con el público, y descubrir por qué durante tanto tiempo no he querido cantar esa canción», explica la que fuera la tercera clasificada de la segunda edición de 'Operación triunfo' sobre un documental, según comenta, que ha sido «sanador». Todo se remonta a 2003, cuando se designa a Beth como representante de España en Eurovisión. Desde un primer momento, la artista catalana mostró su rechazo a 'Dime'.

En una entrevista en 'La hora de La 1' (TVE), relató que, pese a que la canción no era de su estilo ni propia, lo que más le molestó es que fuera una imposición de la cadena pública.

Como un encargo

Beth tampoco tenía entre sus planes el acudir a Eurovisión, pero aceptó el reto como un encargo, sin más, y cumplió el compromiso. «El hecho de no poder decidir ni escoger es lo que me echaba un poco para atrás», contó en 2021.

Beth no incluyó 'Dime' ni en su primer disco ni en el resto de su trayectoria musical. Decidió no volverla a cantar. El público se lo pedía en los diferentes conciertos que realizó después de Eurovisión. Sin embargo, ella no sentía la canción como propia y la dejó aparcada en un cajón.

Ahora, el documental de RTVE Play pretende conocer más en profundidad los motivos de este rechazo junto con el testimonio de muchas otras personas que acompañaron a Beth en 2003 y el de las que forman parte de su vida actual.