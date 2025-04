«He aprendido a no preocuparme por lo que no puedo controlar»

Liberarse del apego a las cosas materiales, encontrar la paz interior y tener la posibilidad de ganar un premio de hasta 30.000 euros. Y todo en Nepal, un país remoto, sin las comodidades de la vida moderna a las que están acostumbrados y sin móviles con los que poder entretenerse. Este es el reto al que se enfrentarán los concursantes de 'En busca del Nirvana', nuevo 'reality' que Cuatro estrena este lunes (22:50 horas) con el aventurero y trotamundos Raúl Gómez como maestro de ceremonias. Entre los concursantes más destacados están el ganador de 'Supervivientes' Alejandro Nieto; el 'influencer' Aless Gibaja; o la diseñadora Mahi Masegosa.

-Se estrena en un 'reality'. ¿Cómo se suma a esta aventura?

-Pues no lo sé. A mí me dices hace un par de años que voy a presentar un 'reality' y seguramente hubiera dicho que no. Me presentaron el proyecto y se juntaron muchos ingredientes que me gustaban, como viajar a Nepal; después, que era Warner, entonces sabía lo que eran capaces de hacer con su magistral edición; y, por último, me presentaron a estos diez concursantes. Entonces dije que de este programa solo podía salir una locura. Muchos de los participantes ni me conocían, para ellos fue una sorpresa que no fuera el típico presentador de 'reality'. Hemos hecho un viaje muy curioso y divertido, que yo lo he vivido como un espectador de lujo.

-¿Iba con algún prejuicio del género del 'reality'?

-Yo es que tampoco soy un gran consumidor de 'realities' en general. Los concursantes me sonaban, pero no conocía ninguno en profundidad. Soy un tipo que no prejuzgo, porque no me gusta prejuzgar, entonces iba también sin prejuicios y a conocerlos. Es la mejor manera de enfrentarse a estos diez concursantes.

Personalidad «Me gusta no estar cómodo y la incomodidad del viajar muchas veces»

-No era espectador de este tipo de programas y le han acabado gustando. ¿Cree que a otras personas les puede pasar lo mismo?

-Creo que la gente echa de menos ese mundo 'tróspido' de Cuatro. Estamos acostumbrados en los últimos años en Mediaset a que se hagan 'realities' de todo tipo, con amor y mucho desamor, donde el conflicto es uno de los protagonistas. Hace muchos años que no se hacen programas como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y hay una generación joven que no sabe qué es el mundo 'tróspido'. Creo que la gente cogerá el programa con ganas porque habrá mucho humor y también nos vamos a Nepal.

-Ya fue a Nepal con otro de tus programas, 'Maraton man'. ¿Ha descubierto algo nuevo en su segunda visita?

-Entonces lo disfruté por primera vez y todo te sorprende. Todo te alucina y lo gozas. Esta vez ya he ido sabiendo lo que había y no hemos hecho un recorrido similar. Yo iba con una tranquilidad absoluta y solo me he dedicado a disfrutar tranquilamente del lugar y de ellos. Y ha estado guay porque ha habido mucha convivencia.

-¿Es más de estar en la calle que en un plató?

-Me gusta estar fuera de un plató, me gusta estar alejado de los focos y, si puede ser, viajar. Me encanta contar historias y mostrar a personas de otros lugares. Es maravilloso. Me gusta no estar cómodo y la incomodidad del viajar muchas veces.

Participantes «Los concursantes me sonaban, pero no conocía a ninguno mucho porque no suelo ver 'realities'»

-Ha dicho que en este programa habrá mucho meme para redes sociales. A la misma hora se emitirá 'Operación Triunfo'. ¿Cree que le puede perjudicar?

-Al final estamos aquí para promocionar y para que la gente se entere. Y todos desde Mediaset haremos para que los espectadores sepan que estrenamos. Es verdad que 'Operación Triunfo' es un animal televisivo, pero cada día hay competidores tremendos en todas las cadenas y en las plataformas. Siempre hay cosas. Ahora la tele está tremenda, porque la gente joven la ve poco.

-Llega en un momento de cambio en Mediaset, con unas audiencias bajas en Telecinco. ¿Le preocupa el dato de 'share'?

-He aprendido a no preocuparme por lo que no puedo controlar. Sé que ahora Mediaset está en un momento de transición. Lo bueno es que no paran de intentar cambiar esta tendencia. Hay muchos productos que están bien, pero no acaban de enganchar. Pero 'En busca del Nirvana' ya está hecho, hemos grabado los diez capítulos. Yo ya no puedo hacer nada más que sentarme ahí y disfrutarlos. Ojalá tengan audiencia, pero no depende de mí. Hemos hecho una cosa que creo que está divertida y entretenida.

-Ahora es uno de los rostros nuevos de la cadena.

-La última vez que estuve en Mediaset, si no recuerdo mal, fue con 'Caiga quien caiga' en Cuatro y después hice una cosa que se llamaba 'Negocia como puedas'. Estoy contento porque justo este mes cumplo veinte años desde que empecé a trabajar en televisión. Comencé en el programa 'Vitamina N' en Barcelona y después pasé a la tele nacional con 'TNT', en Telecinco. Que después de veinte años sigan confiando en mí, me parece maravilloso. Doy gracias a quien me propone cosas y me mola que siga habiendo cosas que me apetecen.

