J. Moreno Lunes, 7 de octubre 2024, 00:02

Periodista, escritor, bailarín y cantante, David Moreno (35 años, Logroño) puede presumir de su vena polifacética. Vuelve desde este lunes en Boing (20:30 horas) con la sexta temporada de 'La casa de los retos', el concurso de padres e hijos en el que no faltarán los retos y la diversión. En el curso pasado, se convirtió en el programa infantil de producción propia más visto entre los niños en los canales temáticos con 'share' del 17,1%.

-¿Cómo se renueva 'La casa de los retos' tras seis temporadas?

-Es un orgullo ser la cara visible. La clave es que es más de lo mismo, pero mejor que nunca. Es lo de siempre, pero como nunca antes. Por ejemplo, tenemos una línea gráfica totalmente nueva. El formato es igual y no varía. Simplemente varían los retos: tenemos once nuevas pruebas.

-¿Le dejan proponer ideas?

- Todas las que me dejan aquí. Como se suele decir, yo propongo y Dios dispone. Los que controlan el formato son el director, productor, la subdirectora o directora de casting, pero yo sí que propongo cosas que a lo mejor he visto en TikTok. Creo que podríamos adoptarlas e incluir cosas en el programa de alguna manera.

-Tras seis temporadas ya habrá una generación de 'La casa de los retos', ¿no?

-Absolutamente, me encuentro con niños y niñas que vinieron a las primeras temporadas y ahora son súper grandes. Les va muy bien en la vida. Tienen un cariño y recuerdo bonito de lo que vivieron en 'La casa de los retos', que no se les va a olvidar nunca. También hemos tenido concursantes que después han sido protagonistas en musicales, como en 'El rey León' o 'Malinche'.

-Hablando de programación infantil y juvenil, se cumplen cuarenta años del estreno de 'La bola de cristal', un programa que no hablaba a los niños desde la condescendencia. ¿Cómo hay que tratar a los más pequeños?

-Primero, hay que felicitar a 'La bola de cristal'. A mí los 80 me pillaron lejos, pero sí que he visto muchas reposiciones. No trataban a los niños como si fueran idiotas. La clave es ser sinceros y transparentes con los niños, tanto desde la televisión como en persona. Yo soy lo mismo que veis en la tele. Soy la misma persona que está en los eventos o presentando 'La casa de los retos'. Lo de ser un personaje quizás para los más pequeños puede estar bien, pero yo soy como soy. Es fundamental tratarles de igual a igual, no subestimarlos. Son mucho más puros que los adultos, son inteligentes. Tienen muchas capacidades. Entonces, hay que ser honestos y siempre con la verdad.

-Viendo las audiencias de Clan TVE y Boing (ambas por debajo del 1% frente a sus grandes datos al inicio de la TDT) se ve que una parte del público infantil se ha mudado también a las plataformas. ¿Es una batalla perdida que los niños vuelvan a la tele?

-Te voy a llevar la contraria aquí. Por más que repitamos una mentira, no se va a convertir en realidad. La televisión no está muerta. La televisión está más viva que nunca. Las nuevas generaciones también quieren televisión y también necesitan televisión. Lo único que quieren es que les demos lo que quieren ver, lo que quieren escuchar, lo que quieren utilizar para entretenerse. Cuando tú haces un buen programa, y no hace falta que te ponga ejemplos, porque lo sabes, no es que le quites audiencia a otros canales, es que traes audiencia nueva. Es verdad que puede haber un público perdido en la televisión entre los 12 años y los 18, quizás, pero porque las televisiones no están sabiendo entender a ese público o a esa audiencia lo que quiere escuchar. La televisión siempre va a estar. Forma parte de nuestra cultura, de nuestras vidas. Es inmediatez, es entretenimiento, es novedad, es noticia, es espectáculo. La televisión es todo. Y es cierto que las plataformas están muy bien. 'La casa de los retos' se ve en Max y en la aplicación de Boing. Nosotros también estamos en todas partes. Estamos adaptados a todo y somos el contenido televisivo más visto por los niños en España.

-Antes de 'La casa de los retos', entre sus méritos profesionales estuvo el de participar en un videoclip con Shakira. ¿Cómo fue aquella experiencia?

-Cuando trabajas con ella te das cuenta de por qué es tan grande. Es increíble. Tiene un aura de estrella y de profesionalidad. Además, me encanta su vida. Estoy orgulloso de haber formado parte de 'Rabiosa' con ella y de bailar un merengue, que es la primera vez que lo hacía en mi vida. Aprendí a bailar merengue con Shakira (risas). Estoy agradecido y ojalá pueda volver a trabajar con ella. Me llama y me voy a Barcelona o Miami, donde sea.