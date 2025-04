j. moreno Madrid Martes, 3 de mayo 2022, 00:05 Comenta Compartir

Con tranquilidad y haciendo el caso justo a las críticas, la humorista Eva Soriano (Reus, Tarragona, 32 años) se pone al frente de la tercera temporada de 'La noche D', el programa que presentó en las anteriores ediciones Dani Rovira en el 'prime time' de La 1. La presentadora estará acompañada de nuevos colaboradores, como Chenoa, Leo Harlem y Florentino Fernández, y contará en esta primera entrega, que emite La 1 de TVE este martes a las 22:40 horas, con Lorenzo Caprile, Bibiana Fernández y Paz Padilla como invitados. Además, los actores Jaime Lorente y Yon González también se unirán al programa y la cantante Malú sorprenderá con una actuación.

–Es su primer gran proyecto en solitario, ¿tiene vértigo?

–Soy una persona muy inconsciente. No le doy muchas vueltas y estoy bastante tranquila. Creo que la grabación salió bien. Tengo ganas de que la prensa especializada lo vea y lo ponga a parir. Intento preocuparme por lo que me tengo que preocupar y esto es un trabajo. El quinto programa que hemos hecho será mejor que el primero, porque hacía falta rodarlo, pero creo que el proyecto ha quedado muy bien.

–Entonces a las críticas les hace el caso justo.

–Les hago caso lo justo y si yo creo que son justas. Quiero decir, puedo compartir opinión con una crítica y darle la razón. Les doy la importancia que tienen. Las leo pero intento que me afecten lo mínimo posible.

–¿Qué novedades va a traer la nueva temporada de 'La noche D'?

–Lo más sustancial es que se cambia al presentador, entonces le voy a aportar mi toque, que es el caos. Vas a estar viendo el programa y no vas a saber muy bien si lo estoy haciendo bien o mal. Creo que esa es la esencia de mi persona, que es que no sabes por dónde voy a salir. Y luego los colaboradores. Están Leo Harlem, Florentino Fernández y Chenoa. El formato sigue siendo dos horas de 'prime time' en TVE, pero cambia un poco el concepto y la línea del programa.

–¿Se ciñe al guión o le gusta improvisar?

–Intento ceñirme al guión todo lo que pueda y más, pero es verdad que tengo una parte de inconsciencia que no puedo controlar. Me encantaría seguir al pie de la letra lo que me dicen, pero es imposible porque soy muy dispersa, me río de muchas tonterías y puedo estar media hora con la carcajada. Sí que hay un poquito de improvisación.

–¿Ha habido muchos ataques de risa durante la grabación?

–Sí, sobre todo con Yon González y Jaime Lorente, hay una parte del programa en la que me estuve riendo muchísimo por cómo era el formato.

–No es lo habitual que un gran show de televisión cuente con una mujer joven y cómica como presentadora. ¿Hay un cambio de tendencia?

–Yo creo que hay un cambio de intención. El hecho de que TVE apuesta por una presentadora este año, creo que es una declaración de intenciones. Esto no debería ser noticia. Que puntualicemos esto dice mucho de cómo estamos. Al final, debería ser algo normal, que lo presente un hombre o una mujer. Si lo tenemos que destacar dice mucho de cómo está la situación para las cómicas. Y 'La noche D' es una forma para abrirnos al gran público.

–¿Hay menos humor ahora en televisión?

–No sabría decirte si hay menos humor o que ha cambiado la forma de hacerlo. O quizás no se arriesga. Creo que la forma de consumir audiovisual ha cambiado un poco. Mucha gente se va a las plataformas y las cadenas apuestan por formatos, como concursos, que no sean programas tan nicho. Pero quiero pensar que hay un cambio de tendencia, que es volver a hacer televisión de entretenimiento. Hay ganas de hacer nuevos proyectos y estar en uno de ellos, pues te ilusiona y emociona.

–Ahora que ha entrado en TVE, ¿tiene más aspiraciones profesionales?

–Me gustaría hacer ficción, aunque no sé ni cuándo ni cómo. No sé si empezaré por series o cine, pero me encantaría.

–¿A quién le gustaría tener en 'La noche D'?

–A Rosalía. Tiene toda mi admiración y respeto. La entrevisté en 'Cuerpos especiales' (el 'morning show' de Europa FM) y quiero repetir la experiencia en televisión. Le tiro la caña en todos los medios que pueda. Sé que es muy complicado, pero lo dejo ahí.

–Quedó cuarta en 'Tu cara me suena'. ¿Cómo recuerda la experiencia?

–A mí 'Tu cara me suena' me pilló compaginando radio y 'Late Motiv', y fue un poco caos porque me hubiera gustado vivir la experiencia plena. Estaba todas las semanas estresada para poder conciliar con todo.