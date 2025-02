Viernes, 14 de febrero 2025, 23:05 Comenta Compartir

Una nueva publicación de Fernando Negrete García, la sexta, sobre Valverde de Leganés: 'Valverde en el diario HOY 1955-1975', 'La pandemia en Valverde de ... Leganés', La Casa del Pueblo de Valverde de Leganés', coautor de 'Escenas fotográficas de Valverde', 'Historia del Racing Valverdeño', y ahora, 'Valverde en la prensa (1790-1936)'. En esta ocasión, el autor ha recopilado casi 700 noticias e informaciones sobre Valverde, publicadas en periódicos, revistas, semanarios, etc., desde finales del siglo XVIII hasta 1936. Dedica un capítulo especial a la crónica negra con una serie de casi 200 sucesos, accidentes, homicidios, robos, etc., y otro, a reportajes monográficos sobre temas destacados, el padre Valdepares, hijo adoptivo de Valverde desde 1927, la tumbas de Pocacibera, las riadas en Valverde, los maestros César Hurtado y Pastora Leal, el no tren de Valverde, el paso del siglo XIX al XX, publicaciones en El Socialista y la Reforma Agraria de la II República en Valverde de Leganés.

Ampliar Valverde de Leganés en la prensa (1790-1936) Fernando Negrete García. Edita: Diputación de Badajoz. 558 páginas.

