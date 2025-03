Iñigo Linaje Viernes, 7 de marzo 2025, 22:38 Comenta Compartir

Siempre me han fascinado los libros raros. Por esa razón me hice con un ejemplar de 'La última frase', el breve ensayo de Camila Cañeque. ... Sabía que la autora había fallecido súbitamente el 14 de febrero de 2024, que era una mujer joven y que no se fue sola del mundo: esperaba un hijo.

Como artista visual, exploró el vacío y el silencio en performances y fotografías, y expuso sus trabajos en museos de Barcelona y Nueva York. Ese vacío es el que traslada a su escritura y da forma a su primer y único libro. Obsesionada desde la infancia por el final de las novelas, la obra recoge 452 finales de otros tantos títulos y los intercala entre su propio discurso. A medio camino entre el ensayo metaliterario y el breve apunte autobiográfico, el libro es un intento de indagar en las postrimerías del lenguaje y de la vida, y (a ratos) parece más un tratado de semiótica que una obra literaria. Experimental y fragmentario, sus hallazgos se encuentran en los hermosos pasajes memorísticos donde la autora expone sus recuerdos personales. La última frase Autora: Camila Cañeque. Editorial: La Uña Rota. 136 páginas. 14,50 euros.

