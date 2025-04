Iñaki Ezkerra Viernes, 17 de enero 2025, 22:41 Comenta Compartir

Este volumen nos brinda una selección de la poesía de Kirmen Iribe. En unas composiciones de un verso libre que tiende a dilatarse como los ... renglones de la prosa, aborda temas existenciales de un grave realismo que levanta vuelo gracias a las imágenes y metáforas relacionadas con la naturaleza. Así en 'Isla', el poeta evoca la desnudez propia y de la mujer en un baño en el mar en que «nuestros cuerpos son peras recién peladas» y en el que el poeta confiesa: «Me gusta tu pubis convertido en alga». Así también, en la evocación de la figura materna en una visita al hogar rural, relata: «Mi madre no me deja entrar en casa de inmediato./ Me agarra del brazo y me lleva hacia el huerto…» Y en una prosa poética dedicada a su progenitor, nos narra como éste perdió la alianza matrimonial en el mar mientras faenaba en un barco y cómo su tía «mientras limpiaba unas merluzas, encontró un anillo de oro dentro de una de ellas» con las iniciales de sus padres.

En mis sueños siempre tienes veinte años Kirmen Uribe. Editorial Visor. 204 páginas. 16 euros.

