El otoño de Matisse, Rauschenberg, Maruja Mallo, Weston...

Con Apertura Madrid Gallery Weekend se da el pistoletazo de salida del otoño artístico. Esther Ferrer, Isidoro Valcárcel Medina y Tom Johnson protagonizan 'En un océano infinito de números, nadar o hundirse en la lógica', en la galería 1 Mira Madrid, y 'Fernando Mignoni, Madrid 1929-2011' en Elvira González. No faltan grandes 'clásicos', siempre intemporales, así la galería Cayón presenta 'Joan Miró, presencia del negro', el color que marcó todas las épocas del artista, y 'Joaquín Torres García: otro orden' en Leandro Navarro, con una selección de dibujos, juguetes de madera y pinturas, donde sobresale un autorretrato de c. 1902. Una de las novedades de Apertura Madrid es la participación del Museo Lázaro Galdiano, con una muestra en su jardín, con esculturas e instalaciones de June Crespo, Heiner Meyer y Pieter Obels.

Madrazo, Weston... Otro 'clásico' que contemplaremos en la sala Mapfre del Paseo de Recoletos es Raimundo de Madrazo (1841-1920), uno de los mejores retratistas de su generación, además de dominar el género de costumbres. Su bien entendido 'preciosismo', enmarcado en un realismo elegante y minucioso, le abrió el camino del éxito entre la burguesía de su tiempo. En esta misma sala podremos visitar 'La materia de las formas', una antológica de Edward Weston (1886-1958), que luchó por la consolidación de la fotografía como obra de arte y su relevante papel en el contexto de la modernidad.

'Sensaciones'. Visita obligada la monográfica de Antonio Raphael Mengs (1728-1779) en el Museo del Prado, a finales de noviembre, prestando atención a sus influencias: Rafael, Correggio y Pompeo Batoni, y la presencia del fresco 'Júpiter y Ganímedes'. Por otro lado, la muestra de Matisse (1869-1954) en Caixaforum Madrid, el artista que supo entender la pintura como una entidad autónoma donde el cuadro tenía que ser una 'creación' independiente de la realidad. En sus 'Notas de un pintor' escribió: 'Si sobre una tela blanca extiendo diversas «sensaciones» de azul, verde, rojo, a medida que añada más pinceladas, cada una de las primeras irá perdiendo su importancia. (…) Es necesario, pues, que las diversas tonalidades que emplee estén equilibradas de tal manera que no puedan anularse recíprocamente'. Muy cerca de aquí, en el Reina Sofía, disfrutaremos de la mayor retrospectiva de la artista de vanguardia Maruja Mallo (1902-1995), figura clave de la Generación del 27. En 'Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982' se nos ofrece una amplia panorámica de su obra, desde el realismo mágico de sus inicios hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimos trabajos. Fue capaz de crear una personal cosmovisión en la que brillaban las mujeres, las figuras protagonistas de sus cuadros. Una cosmovisión alejada del imaginario femenino construido por los hombres.

Pollock como excusa. La muestra 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos' sirve de buen pretexto al Museo Thyssen para desplegar su excelente colección americana. Por todos es conocida la fascinación de Warhol por Pollock, su obsesión por poseer una obra suya le llevó a realizar su morbosa serie de accidentes de coche (recordemos que así falleció Pollock). Ello no es óbice para que Warhol nos deslumbre desde la figuración 'popera' que le caracteriza.

Combine paintings. Otra muestra de interés, en la Fundación Juan March, es 'Robert Rauschenberg: el uso de las imágenes', centrada en los aspectos esencialmente fotográficos del artista americano. Rauschenberg (1925-2008) comenzó a fotografiar en los años del Black Mountain College. En sus míticos 'combines' (combinados), añadió recortes de prensa al lienzo, y empleó la serigrafía para transferir imágenes directamente al lienzo en sus 'pinturas serigrafiadas'. Este apropiacionismo 'imagético' fue enormemente novedoso.

Guggenheim Bilbao. Por último, dejamos Madrid para ir a Bilbao, donde a mediados de octubre se presenta en el Museo Guggenheim 'Anatomía del espacio', una amplia retrospectiva de la pintora portuguesa Vieira da Silva (1908-1992), artista con voz propia dentro de la llamada Escuela de París, cuya influencia renovadora se hizo sentir a lo largo del arte del siglo XX.