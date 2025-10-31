Novedades editoriales

Un calendario de adviento hecho libro. 25 capítulos para descubrir una historia de navidad, y no vale abrirlos antes de tiempo. La protagonista de este ... libro siente que le falta algo y se compromete a ser voluntaria en una asociación mientras se replantea su vida. Una decisión acertada, pues al organizar un amigo invisible para recaudar fondos conoce a un chico de ojos verdes que le intriga a la vez que le fascina. ¿Podrá la navidad ayudar a esta chica a encontrar su rumbo?

Recuerdos cinegéticos Salvador Calvo Muñoz Ed: Canchales 2025. 214 páginas. Precio: 20 euros

Este libro recopila momentos, emociones y sentimientos relacionados con una vida consagrada a la caza. Pueden encontrarse de forma diacrónica y real las vivencias que ha protagonizado el autor en sus cacerías. La obra pone de manifiesto el empeño de un antiguo cazador que, sintiendo aún la inexorable llamada del monte, ha de adaptarse a la caza de los tiempos actuales. Se trata del tercer título de Salvador Calvo, colaborador del diario HOY y conocido en el mundo de la caza.

Entre brotes Behçet: Una historia autoinmune Nuria Zurdo Ed: Independiente 2025. 210 páginas. Precio:15,60 euros

La vida con una enfermedad autoinmune y rara te enfrenta con lo invisible, síntomas que parecen no tener explicación y un cuerpo que habla en un idioma propio.Nuria Zurdo comparte su experiencia con la enfermedad de Behçet a través de un relato íntimo y honesto. No es un manual médico, sino la historia de alguien que aprendió a sostenerse entre diagnósticos tardíos, brotes inesperados y la necesidad de seguir adelante como madre, trabajadora y mujer.

Soy la daga y soy la herida Laura Restrepo Ed: Alfaguara 2025. 208 páginas. Precio:19,90 euros

Esta novela es una parodia de los tiempos actuales marcados por el delirio de gobernantes autoritarios e irracionales. Misericordia Dagger es un verdugo metódico e inflexible que trabaja bajo las órdenes de Abismo, un dios cruel de cuyo capricho dependen la vida o la muerte. Pero su obediencia se ve puesta a prueba cuando se enamora de la nieta de su próxima víctima. Dagger, el protagonista, cuenta sus propias vicisitudes con un tono ágil y toques entre lo histórico y lo mitológico.