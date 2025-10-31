HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Libros recomendados M.D.

Novedades editoriales

Cuatro recomendaciones literarias para comenzar noviembre

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:53

Amigo invisible

Sophie Jomain

Ed: Tbr 2025. 388 páginas. Precio:18,95 euros

Un calendario de adviento hecho libro. 25 capítulos para descubrir una historia de navidad, y no vale abrirlos antes de tiempo. La protagonista de este ... libro siente que le falta algo y se compromete a ser voluntaria en una asociación mientras se replantea su vida. Una decisión acertada, pues al organizar un amigo invisible para recaudar fondos conoce a un chico de ojos verdes que le intriga a la vez que le fascina. ¿Podrá la navidad ayudar a esta chica a encontrar su rumbo?

