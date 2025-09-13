Monstruos en New York

¿Qué ocurriría si los monstruos y criaturas sobrenaturales que hasta ahora habitaban únicamente las páginas de los libros cobraran vida y caminaran entre nosotros? ... Vampiros, licántropos, súcubos, ninfas y otros seres paranormales recorren las calles de Nueva York tras una cruenta guerra que lo transformó todo. Ahora, humanos y criaturas coexisten en una aparente armonía marcada por profundas heridas.

El primer volumen de esta saga de fantasía urbana con tintes románticos presenta una trama que, si bien encuentra inspiración en el clásico de La Bella y la Bestia, no pretende reinventar el género, sino ofrecer una lectura atractiva para los adeptos al 'romantasy'. Su protagonista, Kierse, es una joven ladrona que ha pasado gran parte de su vida buscando un hogar y una familia que supla la que nunca tuvo.

Reconocida como la mejor ladrona de la ciudad, su vida da un vuelco cuando acepta infiltrarse en una imponente mansión para sustraer un objeto valioso perteneciente a su enigmático dueño. Este encuentro con una criatura monstruosa –aunque no lo parezca– marcará el inicio de una convivencia forzada, de una alianza incómoda y de un romance enigmático y algo difuso. La relación amorosa entre ambos carece de una evolución sólida: él se enamora al descubrir que no puede ejercer sus poderes sobre ella; ella, movida por cierta afinidad emocional, desarrolla un vínculo que parece surgir de manera precipitada.

No obstante, Kierse no es una protagonista pasiva. Su narrativa gira en torno a la búsqueda de su identidad, el descubrimiento de sus orígenes mágicos y la protección de sus seres queridos, lo que la aleja del arquetipo romántico tradicional.

Uno de los aciertos más notables de la novela es la incorporación de elementos mitológicos, especialmente de la tradición celta. El mito del Rey Acebo y el Rey Roble, dos hermanos que encarnan el ciclo de luz y oscuridad a través de los solsticios, se convierte en una clave narrativa que enriquece el argumento. Esta conexión con leyendas antiguas otorga verosimilitud al universo creado, partiendo de la premisa de que toda historia escrita encierra una verdad.

Aunque la mayoría de criaturas adoptan una forma humana —lo que puede restar impacto a su carácter fantástico—, la novela plantea una reflexión interesante: los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos o garras. A menudo, son los propios humanos, moldeados por el dolor, el odio y la guerra, quienes encarnan lo monstruoso. Una frase destacada del libro que define muy bien esta idea es «El mundo es un lugar cruel. Nos convierte a todos en monstruos«.