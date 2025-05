Meiac, la construcción de una memoria

Bajo la premisa «la cultura debe salvaguardar la memoria y, al mismo tiempo, crearla», Antonio Franco (Badajoz, 1955-2020) ideó el Museo Extremeño e Iberoamericano ... de Arte Contemporáneo (Meiac). Una memoria apegada al territorio. No en vano eligió para la portada del catálogo fundacional del museo la imagen de un gesto: el paso de los días a partir de las rayas que un preso hendió en el muro de su celda. No debemos olvidar que el Meiac se edificó sobre lo que fue el recinto de la entonces abandonada prisión preventiva y correccional de Badajoz, que respondía a un modelo penitenciario de panóptico, con una torre central y naves radiales, con todo el simbolismo que de ello se deriva. De esto hace ya 30 años...

OVNI. Para celebrarlo se ha articulado la muestra 'Variaciones sobre el panóptico. De cárcel a museo 1995-2025', comisariada por el equipo técnico del Meiac, que remite a una memoria visual del edificio de la cárcel en las fotografías de Vicente Novillo: «En estas imágenes, realizadas en 1990, se pueden apreciar las historias de estas personas, así como el espacio en donde vivían. Son historias de amor, odio, sufrimiento...»; o las re/visitaciones de Luis Costillo, en una de ellas el museo se transforma en una serie de ovnis que sobrevuelan la ciudad. Lo contemporáneo –valga la ironía– como objeto extraño no identificado… Por otro lado, Rufino Mesa traslada a dibujo muchas de las imágenes que viera en los muros: «Cada señal, cada mancha en la pared, era una prueba palpable de que allí todavía aleteaba un ser que había sufrido y respirado el ambiente», y Alonso Gil, en la serie 'La celda grande' (2006), traza en flúor una memoria de olvido en resplandecientes grafitis «rescatados» de las celdas... Lo único que pervive.

'Variaciones sobre el panóptico. De cárcel a museo 1995-2025' Comisariado Equipo técnico del Meiac

Lugar: Meiac. Calle Museo sin número

Fecha Hasta el 30 de junio

¿Badajoz, por qué no? Pero la memoria es más indeleble cuando viene decantada por las emociones… Al final del recorrido me detengo en una vitrina donde puede verse el cartel de 'Las otras galerías', el proyecto del Meiac comisariado por Quico Rivas para ARCO´03. Inolvidable, ¡cuánta verdad contenida! En mi recuerdo la pieza de M. Dalmau, una liebre despellejada dando vueltas en un torno, y su generosidad al elogiar el trabajo de sus compañeros: la «checa» de Pedro G. Romero, las fotos de una morgue de Teresa Margolles… Hay una entrevista de Antonio Franco, con motivo de la muestra 'Sintopia(s)': «Estuvimos en Pekín, invitados a presentar una exposición en el Instituto Cervantes, y allí se me hizo muy visible, de otra forma, el cambio que habíamos vivido en la España de las últimas décadas. ¿Habrá en China una ciudad del tamaño de Badajoz que tenga un centro de arte como el Meiac?».