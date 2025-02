De la mano de lady Christie

El título de la novela policíaca que hoy reseño me atrajo sobremanera. Se trata de 'Apreciada señora Christie' (en clara referencia a la Dama del ... Crimen), de la novelista catalana y en catalán Núria Pradas. La trama aborda dos crímenes, uno en el presente de la novela (poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial) y otro lejano en el tiempo, con una diferencia de unos cuarenta años.

La protagonista es una muchacha que acaba de recibir en herencia de su tía, recientemente fallecida, una librería en un pueblo de la campiña inglesa, alejada de Londres. La chica, que se llama Emma (¿una lejana reminiscencia de la 'Emma' de Jane Austen?), se instala en la vivienda adosada a la tienda y enseguida toma contacto con los lugareños. Uno de ellos es el carpintero del pueblo, a quien contrata para que le haga unas estanterías para los libros con los que renovará el negocio. A escasos kilómetros del pueblo, vive con su marido la ya famosa escritora de novelas de intriga Agatha Christie. Un día aparece muerto el carpintero en su vivienda e instantes después es detenido su ayudante, el joven con el cual Emma ya ha mantenido algunos contactos. El chico en cuestión es acusado del crimen del carpintero y, tras un juicio rápido, le condenan a morir en la horca. Esto enfurece a Emma, que no cree que el joven sea el asesino.

Como ella sabe que Agatha Christie vive no muy lejos, en otro pueblo del condado, un día se atreve a escribirle y comentarle que está segura que el declarado culpable no lo es. Y ambas comienzan a investigar. A Emma le cuesta convencer a la policía de que el ayudante del carpintero no es el culpable y de que debe darse mucha prisa para que un inocente no sea ahorcado.

En la promoción de este libro se hace hincapié en que pertenece al 'cozy crime', el formato que está haciendo furor dentro de la novela policiaca. Se trata de historias sobre crímenes relatadas con un tratamiento amable. Pondré un ejemplo: hace unas semanas se estrenó en una plataforma una serie de pocos capítulos en la cual un detective de Scotland Yard iba detrás de un asesino en serie. La serie es muy buena pero a mí me resultó excesivamente dramática, llevándose la palma el propio detective en virtud de su exagerado y traumático pasado. Pues en la novela de Núria Pradas tal tratamiento nunca se da. Todo lo contrario. Como lo hubiera hecho la misma Agatha Christie, los espantosos crímenes se cuentan desde la templanza de tono y desarrollo. Otra característica de esta excelente novela de misterio es que la autora nos regala una especie de biografía de la Dama del Crimen. Y por cierto, esta historia ficticia está relacionada con un crimen real acaecido en 1901 en Londres. Les sugiero, lectores, que no se pierdan esta magnífica novela.