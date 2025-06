Una llamada a despertar la conciencia de la sociedad

Hasta 'Extravíos', Daniel Casado ha estado inmerso en su labor creadora atendiendo a discurrir por los cauces convencionales del arte literario, para transmitir desde su ... intimidad intranquilidades personales; reflexionar desde su yo más recóndito sobre temas trascendentes, relacionados con los grandes interrogantes del ser humano sobre el paso del tiempo, la identidad personal, el enigma de la existencia…, y poetizar, como ejercicio purificador, sobre el modo en que le afectaban esas inquietudes espirituales.

Sin embargo, desde 'Extravíos', cuyo germen se encuentra en su antología 'Mar de fondo', Daniel Casado anuncia un contundente cambio de rumbo (que luego prosigue en 'La lista Robinson') al aceptar el compromiso moral de denunciar los preocupantes males presentes, usando sus dotes intelectuales. De ahí que 'Extravíos' no se conforme con poemas íntimos, sino con un conjunto de versos, que, dirigidos al exterior, muestran una fuerte preocupación por los conflictos y sucesos de su entorno global: mercantilismo, alejamiento del espíritu, histrionismo, corrupción, violencia por doquier: «Ya vemos cernirse, con la quijada / en la mano, la sombra de Caín».

Por este motivo, ahora su poesía no se muestra como una mera indagación literaria, sino que lo hace desde la perspicaz mirada de un observador consciente de una realidad, que no fomenta la paz ni la concordia y se encuentra abocada a una situación caótica, que no solo afecta al ser humano físicamente sino también moral y emocionalmente, cuando «lo único que querrías / es quedarte aquí, en esta tarde fresca / y húmeda con olor a café».

Extravíos Autor Daniel Casado

Editorial Mahalta Ediciones

Páginas 92 páginas

Precios 14 euros

Así, los poemas de 'Extravíos' se convierten en una apremiante llamada de atención de Daniel Casado, dirigida a despertar la conciencia de una sociedad adormecida por el consumo, los populismos, el mal gusto, la mediocridad…, que desvían la atención hacia asuntos banales, cuando se están produciendo cambios trascendentes que, en un futuro cercano, se convertirán en dramas humanos, si la cordura no se impone a la ambición de poder y la acumulación de riqueza de quienes están conduciendo al común de los mortales al tiempo de las cavernas, para dominarlos a su antojo: «Ha enfermado este mundo, que ayer mismo / era el mejor de los mundos posibles».

De ahí el grito de alarma en que se convierten los poemas de 'Extravíos' que, en definitiva, son la consecuencia de un desencanto vital que, unido a circunstancias personales, inducen al poeta a regresar a la realidad de una existencia dependiente del paso del tiempo, de su frágil naturaleza y de su caducidad: «Fueron todo y ya son nada, fueron vida / y ahora son estériles escombreras». De tal manera que en 'Extravíos' el objetivo del ser humano de alcanzar la plenitud se haya convertido en un concepto que ya no glorifica la realidad, sino que la empaña aún más, sumida en el desconcierto general: «y no importa lo más mínimo / –ni siquiera sé qué significa– /esa palabra, felicidad».