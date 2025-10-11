Lisboa, ¿qué tan pesada es una ciudad?

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El lema propuesto para esta 7ª edición de la Trienal de Arquitectura de Lisboa gira en torno a ‘¿Qué tan pesada es una ciudad?’, un buen pretexto para abordar la problemática de la ciudad contemporánea que sufre los males de la llamada ‘tecnosfera’.

Capitalismo automatizado. A este respecto, y de manera crítica, responden Ann-Sofi Rönnskog y John Palmesino, comisarios de la Trienal, «Actualmente la tecnosfera responde mayoritariamente a un ‘capitalismo automatizado’, que se refleja en la crisis de la vivienda. La arquitectura ahora no se construye para la gente, sino para el dinero. Es necesario el compromiso político y comprender las ciudades como espacios para vivir y no como «formas bonitas impulsadas por el capital».

El trabajo curatorial se plantea otras preguntas: ¿Qué es la ciudad físicamente? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuáles son sus condiciones de habitabilidad? Y en esta investigación de tratar de comprender la figura de la ciudad, descubrimos muy rápidamente que la urbe contemporánea está enredada y deformada con una serie de otros flujos materiales, energéticos y de información.

Ciudad global

A estas preguntas intentan responder diferentes exposiciones en las que prima el carácter inmersivo. Así, la muestra ‘Fluxes’, en el MAAT/Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, se centra en la rápida aceleración de la actividad humana en ciudades globales, compuestas por casi 30 mil millones de toneladas de materiales, una maraña de estructuras en constante cambio, sistemas geométricamente complejos y entornos espacialmente dispersos. Por otro lado, el MUDE/Museo del Diseño acoge ‘Spectres’, que investiga las tecnologías necesarias para comprender el impacto de los espacios humanos en el planeta y cómo estos reflejan las estructuras imperiales y coloniales de extracción y poder. Y por último ‘Lighter’ (encendedor), en el MAC/CCB, que nos descubre cómo caminar con cuidado sobre el planeta. El objetivo –en palabras de J. Palmesino y Ann-Sofi Rönnskog– debe ser «Usar más luz y menos masa, en el sentido de que para empezar a reciclar y mantener en circulación los materiales de la tecnosfera necesitamos tener una sociedad de alta energía, de alto reciclaje, impulsada por el sol. Esta es la noción de luz, cómo intensificar la biosfera».

Dibujo contemporáneo

Por otro lado, la Sociedade Nacional de Belas Artes es la sede de la 8ª edición de Drawing Room Lisboa (23-26 oct.), una feria ya consolidada en torno al dibujo contemporáneo, dirigida por Mónica Álvarez Careaga. «No hay que olvidar que el dibujo está en el origen del pensamiento del artista. Además hemos hecho pedagogía creando nuevos públicos para el arte: familias, escolares, universitarios... Es una Feria de encuentros».

Col. Ilídio Pinho

Hay un buen número de galerías portuguesas, como Filomena Soares, Pedro Oliveira, Presença, 3+1, Carlos Carvalho, Fonseca Macedo, 111, Kubik, Nuno Centeno, Belo Galsterer, Balcony, NO.NO, Dialogue, Arte Periférica, Lehmann, Miguel Nabinho... y no faltan las españolas –ya habituales–, Trinta, Siboney, Silvestre y Bibli. Visitaremos las muestras FLAD, con dibujos de los finalistas de este premio, y ‘Algún dibujo’, comisariada por Miguel von Hafe, con obras de los artistas António Sena, S. Themlitz, Maria Beatriz, José Barrias, Jorge Pinheiro, Ângelo de Sousa y Manuel Baptista, pertenecientes a la colección de la Fund. Ilídio Pinho. Por último, se presentará el número 7 de ‘Papeleo’, el cuaderno de dibujo de la Feria, bajo el concepto ‘Del rastro a la huella’, dedicado a artistas portugueses, de los cuales 200 ejemplares están artísticamente intervenidos. En fin, una ocasión más para disfrutar de Lisboa.