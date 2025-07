Juan Carlos Martínez, la justificación de la mirada Javier Díaz Guardiola es el comisario de la exposición 'The Show Must Go On' en la galería Fernando Pradilla

Fotografía exhibida en la muestra 'The Show Must Go On' en Madrid.

Martín Carrasco MADRID. Viernes, 4 de julio 2025, 22:07 Comenta Compartir

Hay mucho de homenaje -y celebración- en 'The Show Must Go On', la muestra de Juan Carlos Martínez (Campanario, Badajoz, 1978-2023, Madrid) que pueden ... disfrutar en la galería madrileña Fernando Pradilla, comisariada con cura y rigor por el crítico Javier Díaz Guardiola, que no duda en ponernos en antecedentes, «Porque es fácil clasificar o etiquetar a Juan Carlos Martínez como un creador que cultivó el retrato homoerótico, un cierto culto a la juventud y a las formas que ésta despliega para relacionarse, o un autor obsesionado con una mirada silenciosa cargada de intencionalidad. Pero el joven fotógrafo extremeño (…) trascendió los lenguajes para ofrecer una obra que reflexiona sobre la coexistencia de realidades diferentes y los hábitos de la propia percepción».

Masculinidades De los trabajos de Juan Carlos Martínez recuerdo 'Miraderos. I'm looking for', allá por el 2005, en la sala Europa de Badajoz, donde también pudo verse en 2023 'New ways of experimenting with the emotion of the image'. No podía faltar la serie 'University neighbours', que el propio artista calificó como una experiencia «estimulante», fruto de una residencia en 2009 en París, «Un entorno sugerente, con gente joven de diferentes nacionalidades, a los que podía acceder, poco a poco, a través de las ventanas. Me interesaba esa parte íntima y privada». Tuve la suerte de contemplarla en Tabacalera Madrid, formando parte de la interesante colectiva 'Contexto crítico. Fotografía española del siglo XXI', comisariada por Rosa Olivares, a la sazón directora de la revista Exit, donde en el N° 72, dedicado a las 'Masculinidades', Juan Carlos ofreció una espléndida entrevista. Fue galardonado, además, con el IX Premio ABC de Pintura y Fotografía por su obra -de inspiración duchampiana- 'Étant donnés', de la serie «Expedición spermopsida» (2008), y que viéramos en el stand de ABC en ARCO'09. Ampliar Vínculos conceptuales Por otro lado, podemos comprobar que el artista extremeño poseía un sabio conocimiento sobre su propia obra, «No soy el fotógrafo cazador, ni el voyeur, ni el mirón... Soy todas esas cosas y más. Cada proyecto exige unas reglas. Ni siquiera soy fotógrafo. Soy un artista que genera imágenes», nacidas en los intersticios de varias dualidades: entre mirar y ser mirado, público y privado, gradas y campos de juego, espectador y performer, vigilante y vigilado, voyeur y exhibicionista... Una mirada, además, que lucha contra los mecanismos de aprobación o desaprobación sociales, reducto del 'qué dirán', y que sorprende por la carga de subjetividad de sus imágenes, agrupadas por finos vínculos conceptuales para desligarlas de un exclusivo carácter referencial. «La idea -defiende Juan Carlos- de exhibicionismo que me interesa es la que alude a la necesidad de toda imagen de hacerse pública. No niego que trato temas controvertidos, pero mis imágenes hacen alusión a la mirada, a su representación y a su justificación». Y sí, el espectáculo debe continuar...

