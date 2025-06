La intimidad según Nan Goldin y Jeff Wall

La reciente edición de ARCOlisboa ya forma parte de mis recuerdos: los dibujos de Queiroz; Barjola, Bores, Kurt Schwitters, Emiliano de Cavalcanti, Torres García, Laffón... ... en la galería Leandro Navarro; los tapices de Sonia Navarro; las cerámicas en la galería Rosa Santos; el descubrimiento del surrealista J. Artur da Silva en Perve; las fotografías de Ricardo Cases en Á. Baños, o las piezas conceptuales en Set Espai d'Art...

Paula Rego. Pero Lisboa, además, re/visita a una de las grandes, me refiero a la artista de las vanguardias Vieira da Silva (Lisboa, 1908-París, 1992), que está muy bien acompañada por Arpad Szenes, Bourgeois, Mumtazz, Klee, R. Bissière, Michaux, M. Tobey... en 'Histórias de bichos da seda', una espléndida muestra que pueden disfrutar en el Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva. O pueden darse de bruces con el dolor, que deviene de'Entre os vossos dentes', un diálogo –verdaderamente portentoso– entre Paula Rego y Adriana Varejão, en la Fundación Calouste Gulbenkian.

Retratos emocionales. Me detengo sin embargo en el MAC/CCB, para contemplar 'Intimidades em fuga. Em torno de Nan Goldin', una magnífica exposición de la creadora americana reconocida por su renovación de la fotografía documental y haber sabido trasladar el espíritu de la contracultura, la escena gay y la irrupción del sida. Sin ella no es posible imaginarnos la ciudad de Nueva York de los 70 y 80. Para Nuria Enguita, comisaria de 'Intimidades em fuga', «tomar consciencia de la vida (en conjunto) y procurar reconocer y comprender subjetividades ajenas es compartir una vulnerabilidad: es tenernos unos a otros y apoyarnos mutuamente». Esos «entornos de intimidad» están perfilados por excelentes artistas, como Valie Export, Ana Mendieta, Hans Bellmer, Victor Brauner, Óscar Domínguez, Paul Delvaux, Helena Almeida, Cindy Sherman, Wolfgang Tillmans, Sarah Lucas, Gabriel Orozco, Breton, Yves Klein, Lorna Simpson, R. Dijkstra...

Cruce de miradas. Pero mi mirada se fija, precisamente, en Nan Goldin (Washington, 1953), en su mirada –muy de verdad– que nos interpela gracias a la capacidad para retratar emociones. De las diversas capas que conforman la naturaleza humana sólo ella sabe «capturar» la más auténtica, la que nos desnuda... Es una intimidad a flor de piel, hecha experiencia, como queda reflejada en su ya icónica serie de diapositivas 'The ballad of sexual dependency'. «La gente –comenta Goldin– que aparece en mis fotos dice que estar con mi cámara es como estar conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. En la medida de lo posible, no quiero que haya ningún mecanismo entre el momento de fotografiar y yo. La cámara es parte de mi vida cotidiana, como hablar, comer o tener sexo. Para mí, el instante de fotografiar, en vez de crear distancia, es un momento de claridad y de conexión emocional. Existe la idea popular de que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur, el último invitado a la fiesta. Pero yo no me he colado, esta es mi fiesta. Esta es mi familia, mi historia».

Cajas de luz. Muy cerca de aquí, en el Museu Arte Arquitetura Tecnologia (MAAT), nos asomamos a 'El tiempo se detiene. Fotografías 1980-2023', descubriendo una realidad más como ficción o una intimidad escenográfica, protagonizada por el fotógrafo canadiense Jeff Wall (Vancouver, 1946).

Construcción imagética. Esta intimidad evocadora de situaciones imaginadas y lugares reales que él denomina «síntomas» se despliega a lo largo del espacio central del MAAT, acompañándonos hasta las grandes salas, con imágenes que son verdaderos «tableaux», ejercicios de fotografía construidos a partir de sus nexos con la literatura, el arte, el cine y el teatro. En definitiva, ficciones que Wall califica de «cinematografía». Para Sérgio Mah, comisario de la muestra, «los cuadros fotográficos de Jeff Wall no pretenden ser vistos como pinturas –de hecho, no están pintados–, sino como imágenes que combinan y potencian la estrecha y continua relación histórica entre la fotografía y la pintura en un momento en que ambos medios están sujetos a un amplio escrutinio». Lisboa, sin duda, bien vale una visita.

Time Stands Still. Fotografías, 1980-2023 Time Stands Still. Fotografías, 1980-2023Autor: Jeff Wall. Comisario: Sérgio Mah. MAAT de Lisboa. Hasta el 1 de septiembre