Una infancia rural

La vida en los pequeños pueblos de España ya no es lo que era. Afortunadamente. Gracias a la televisión y a todas las nuevas tecnologías, ... en las novelas de ambientación rural los elementos propios del campo conviven con los hábitos y las referencias urbanas. Es el caso de 'Vallesordo', el pueblo de Zamora que da título a la primera novela de Jonathan Arribas y donde vive Nico, el protagonista infantil y narrador en primera persona. Nico recorre los caminos en bici, pasea a su perra, se topa con los agresivos mastines de un pastor amigo y ayuda a su padre en las tierras cuando no tiene cole, pero también se hace con los discos que le gustan y sigue con fervor un programa televisivo –'Fama, ¡a bailar!'– que le llevará a hacerse unos precarios tacones con unas latas de Coca Cola, a presentarse a un casting y a matricularse en una escuela de baile en Zamora. 'Vallesordo' es un conseguido, verosímil y amenísimo texto que se inscribe en el clásico género de la novela de formación. Su hallazgo reside en que el autor ha sabido poner voz a un niño con un discurso que resulta convincente gracias al equilibrio entre la candidez propia de la edad y una atractiva acción argumental que engancha al lector. Arribas hace alarde de una destilada pureza en el estilo que deja entrever de manera inteligente la dura realidad que sortea su héroe y que no puede explicar con el registro de un adulto: los problemas laborales de su madre, el deterioro en la salud de una abuela cómplice.

Ampliar Vallesordo Jonathan Arribas. Editorial: Libros del Asteroide. 212 páginas. 18,95 euros.

