Hollywood sin glamur

Hoy presento 'El día de la langosta', del norteamericano Nathaniel West, nacido en 1903 y muerto en 1940 –un día después que su amigo Francis Scott Fitzgerald–, en un accidente de tráfico, junto a su mujer Nunca había leído que alguien se llamara Nathaniel, excepto ... Hawthorne (el de 'La letra escarlata') y en el Antiguo Testamento. A los veinte, leí un libro de André Gide, titulado 'Los alimentos terrenales'. Este es un libro de juventud del escritor francés, escrito a la vuelta de un viaje a Marruecos. Lo primero que me llamó la atención fue que el monólogo, visceralmente sensual del narrador, iba dirigido a un tal Nathaniel, como si fuera su otro yo. Años más tarde, cayó en mis manos 'El día de la langosta'. Y entonces me volvió a llamar la atención que el autor se llamara Nathaniel. Me quedé maravillado, una historia terriblemente desoladora y triste, sin perder nunca una fina ironía, incluso ese humor que gustan tanto a los escritores judíos, que eso era West (que en realidad se llamaba Nathan Wallenstein Weistein).

La novela tiene varios personajes. Escrita en tercera persona, esa voz, sin embargo se reparte fundamentalmente entre Todun dibujante que es contratado por una productora de Hollywood; Homer Simpson, un exempleado de banca, que se refugia en Los Ángeles para escapar de su aburrimiento; y Faye Greener, una eterna aspirante a actriz de fama, que también ve consumir su existencia en su largo y tortuoso sueño. Tod se enamora de Faye, una chica que vive con su padre, payaso y también eterno aspirante al éxito. Faye y su padre viven al día. Tan al día que a veces Faye se ve obligada a practicar la prostitución. Tod, que sabe eso, solo pretende acostarse con ella una vez. También la pretende el exempleado de banca, solo que de una manera platónica. Su vida es tan aburrida que encuentra consuelo si Faye le dedica una sonrisa o una caricia involuntaria. Nathaniel West destripa el mundo del cine o la fábrica de sueños. Como tambien lo hizo a su manera Scott Fitzgerald. Sin embargo, West va al corazón de este drama, la enajenación de los pobres en busca de lo imposible. De su infinito imposible. Años más tarde, cayó en mis manos otra novela sobre el mismo tema, solo que esta vez disfrazada de relato negro, 'Luces de Hollywood', del escritor Horace McCoy. Igualmente dura y desesperanzada. Yo recomendaría leer las tres mejores novelas sobre Hollywood. 'El gran magnate', 'Luces de Hollywood' y esta insuperable de West. El día de la langosta Nathaniel West Traducción: José Luis Piquero Hermida Editores 184 páginas Precio: 18 euros

Temas

Hollywood