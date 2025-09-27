HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Reseña de El arte de no reaccionar María Díaz

Guía para no sufrir

Una invitación a observar la vida con calma y a poner el foco en nuestro interior

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:24

No tenemos control sobre lo que nos ocurre, pero sí sobre nuestra reacción. Esta frase, repetida a menudo por los psicólogos, define con precisión ... el espíritu de este libro. Vivimos en un mundo acelerado, en el que el estrés y la ansiedad se han convertido en el pan de cada día. La mayoría de las personas tienen activado el «modo supervivencia», funcionan con el piloto automático y se repiten a diario que la vida es, simplemente, dura. Pero ¿y si hay otra manera?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  5. 5 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  6. 6 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  7. 7 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  8. 8 Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias
  9. 9 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras
  10. 10

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guía para no sufrir

Guía para no sufrir