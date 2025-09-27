Guía para no sufrir

No tenemos control sobre lo que nos ocurre, pero sí sobre nuestra reacción. Esta frase, repetida a menudo por los psicólogos, define con precisión ... el espíritu de este libro. Vivimos en un mundo acelerado, en el que el estrés y la ansiedad se han convertido en el pan de cada día. La mayoría de las personas tienen activado el «modo supervivencia», funcionan con el piloto automático y se repiten a diario que la vida es, simplemente, dura. Pero ¿y si hay otra manera?

La capacidad de mantener la calma y no reaccionar de forma impulsiva se ha convertido en un arte necesario. Ese es el eje central de 'El arte de no reaccionar', del monje budista Ryushun Kusanagi, una obra que invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar serenidad y distancia frente a los estímulos que nos alteran. Kusanagi enseña que las preocupaciones nacen más de nuestras reacciones internas que de los factores externos y, a través de diversas herramientas, propone evitar caer en la negatividad y el sufrimiento.

Puede parecer imposible —casi inhumano— no sufrir o ser capaz de dominar emociones tan intensas como la tristeza o la ira. Sin embargo, el autor explica que la reactividad no es más que el reflejo de una mente dominada por el miedo, el apego o la cólera. Al detener ese impulso, logramos observar con mayor objetividad lo que ocurre sin dejarnos arrastrar por emociones destructivas. Así, podremos adoptar actitudes más conscientes y compasivas hacia los demás.

Aunque pueda sonar novedoso, esta práctica se emplea en el budismo desde hace más de 2.500 años. Pese a ello, su mensaje trasciende cualquier creencia religiosa y se dirige a todo lector que busque bienestar interior. Se trata de un enfoque práctico, planteado como guía para encontrar una vida más satisfactoria, menos cargada de juicios y preocupaciones. Además, el libro no se limita a reflexiones, sino que ofrece estrategias concretas y abundantes ejemplos aplicables al día a día.

Su estructura es ágil y didáctica, facilita la lectura incluso a quienes no están familiarizados con el budismo. Kusanagi no ofrece fórmulas mágicas ni asegura que sea un camino fácil; defiende, más bien, que el verdadero cambio exige paciencia, introspección y disciplina. La serenidad no se alcanza de inmediato, sino mediante un proceso continuo de autoconocimiento y práctica consciente.

'El arte de no reaccionar' es, en definitiva, un libro breve pero significativo, que ofrece herramientas sencillas para transformar la vida cotidiana en un ejercicio de consciencia y equilibrio. Una lectura recomendable para quienes anhelan vivir con mayor calma y empezar a ver las cosas sin el velo del «yo».