El Ferdinand von Schirach más amable

Un día, hace ya muchos años, me llegó un libro cuyo autor no conocía. Se titulaba 'Crímenes' y lo firmaba Ferdinand von Schirach, proveniente de una familia wendo, que era como se denominaban a los alemanes de la Europa Oriental cuando se trasladaron a la ... Europa Occidental. Pues bien, como no sabía nada de este escritor, lo busqué por internet y me salió la biografía de su abuelo. Un año más tarde me llegó un libro del escritor inglés Philippe Sands, titulado 'Calle este-oeste', que hacía un recorrido entre autobiográfico e histórico por el período de entreguerras europeo. Allí me encontré con el apellido Von Schirach, un individuo siniestro que fue gobernador de la Viena ocupada por los nazis. En su juventud había sido militante activo de las juventudes hitlerianas; luego de las temibles SS, hasta llegar a la cúspide del poder en la capital de Austria. Ahora mismo no recuerdo si Sands establece la relación de parentesco entre nuestro escritor y su abuelo de pasado nazi. (Cabe acotar que fue juzgado en los juicios de Núremberg y condenado a cárcel por haber participado en la deportación de 185.000 judíos a campos de exterminio). El autor que hoy nos interesa es un prestigioso abogado defensor. Precisamente en 'Crímenes' y 'Culpa' relata casos muy difundidos en los medios.

Café y cigarrillos Ferdinand Von Schirach Traducción: Susana Andrés. Editorial: Salamandra. 160 páginas. 18,05 euros. Ahora se edita 'Café y cigarrillos', un conjunto de 48 textos breves que el autor fue escribiendo para diversas publicaciones, entre diarios y revistas. Yo invito al lector a que antes de entrar en este libro lea o relea aquel soberbio libro que es 'Crímenes'. Es un libro que enseña no solo a futuros abogados defensores en lo penal, sino también a futuros jueces, que son al final, si no hay jurado popular, los que resuelven los casos de incriminación criminal, como son la mayoría de historias que relata Ferdinand Schirach en ese libro. En 'Café y cigarrillos' todo es más amable, las historias que se cuentan se desenvuelven entre lo real y lo conjetural o ficticio con variedad de temas y enfoques. Aborda momentos de soledad, sentimientos de desarraigo y reflexiones ocurrentes sobre lo público, el arte y la cultura. Estos textos conforman un mosaico muy diferente a otros libros del autor, del que siempre recuerdo un relato espeluznante: se celebra un festival de música rock y una de las chicas que han subido al escenario desaparece como por arte de magia. Uno de los músicos la había arrastrado hasta el fondo del escenario y detrás del cortinaje la violó. Luego pasaron otros compañeros a cometer la misma atroz violación. En este libro de ahora no hay nada de esto. Todo es más literario. Ferdinand von Schirach utiliza el mismo lenguaje escueto que en otros libros, pero desde una perspectiva más asumible desde el punto de vista humano y moral.

