El día que llega a Canadá para la boda de su hermano, Eliot Beck es consciente de que no ha visto a sus parientes en ... tres años. Eliot adora a su gran familia disfuncional compuesta por hermanos y familiares políticos, pero hay una razón por la que huyó a Manhattan y se sumergió en su trabajo. y no está lista para compartirla con nadie. No cuando el simple hecho de hablarlo en voz alta podría devolverla al ciclo interminable del trastorno obsesivo-compulsivo que la consumió durante años. Eliot cree que está preparada para sobrevivir a cuatro días repletos de eventos, hasta que ve a su mejor amigo, Manuel, esperándola en el puerto deportivo. Él fue la persona que, cuando se conocieron en su niñez, la hizo sentir como si hubiera encontrado la mitad faltante de su alma. La persona de la que intentó con todas sus fuerzas no enamorarse. pero de la que se enamoró de todas formas. La presencia de Manuel en la boda amenaza con derribar los muros que Eliot ha construido.

Cómo esconderse a plena vista Emma Noyes. Editorial Titania. 448 páginas. 22 euros.

Temas

Críticas literarias