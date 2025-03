«La elección en torno a lo figurativo del grupo 'El Paso' en El Hospital es una novedad»

Entrevistamos al editor, coleccionista y crítico Fernando Fernán-Gómez (Madrid, 1946) con motivo de la muestra comisariada por Luis Feás 'El Paso y la renovación ... figurativa', a partir de una selección de piezas de su colección, dedicada por entero al grupo 'El Paso'. Desde muy joven –y de la mano de Cela– comienza a trabajar en la editorial Alfaguara. Junto a F. Ramírez-Ángel y J. C. Madrid monta poco después el estudio de grabación Diapasón, donde emergieron grandes de la música, como José Luis Perales, Rosa León, Hilario Camacho... Dirigió la revista 'Arteguía', el 'Directorio de arte de España y Portugal', la colección de monografías de artistas 'Arte español contemporáneo' y 'a escritura', dedicada al mundo de las plumas estilográficas. Como editor ha publicado numerosos libros en la editorial Alderabán, de la que fue cofundador, además de dirigir la galería EDAF, la Sala Miguel Ángel y la galería Villanueva, en Madrid; la galería Proyección, en México D.F.; la Museum Art Gallery, en Houston; Arte Galería, en Bilbao y, de nuevo en Madrid, Tizas Arte Contemporáneo y Fernán-Gómez Arte Contemporáneo.

–¿Cómo se inicia profesionalmente en el mundo del arte?

–Mis comienzos fueron a mediados de la década de los 70. Se jubilaba Enrique Azcoaga, que entonces dirigía la galería EDAF de Madrid y él, que era amigo de mis padres, pensó en mí como sucesor, y a raíz de eso todo vino seguido.

–¿De dónde le viene su interés por coleccionar el grupo 'El Paso'?

–Tiene que ver con un día en que mi hermana y yo quedamos a comer con mi padre en el Café Gijón, pero ante pasamos por la galería Buchholz. Por esas casualidades de la vida, colgada de sus paredes y sobre algún pedestal se mostraba la primera exposición de aquellos alocados jóvenes del grupo 'El Paso'.

–¿Y todo comenzó ese día?

–De alguna forma sí. Yo, lógicamente, no miré ningún cuadro, aquello debió parecerme un rollo pues apenas tenía diez años... Pero algún poso debió quedar dentro de mí, tanto es así que con los años el grupo 'El Paso' ha llegado a convertirse en una especie de obsesión, que me ha llevado a conseguir con María José Gorozarri, mi mujer, la colección que hoy puedo mostrar, con cerca de cuatrocientas piezas.

–Imagino que la cuestión personal, los lazos amistosos, fueron decisivos en esta elección...

–Con los años fui adquiriendo experiencia y conociendo –además de a otros muchos pintores y escultores– a los componentes del grupo 'El Paso'. Y claro, el trato directo con ellos me llevó a ir consiguiendo poco a poco sus obras. El tiempo hizo lo demás.

–En su opinión, ¿cuáles son las notas distintivas de 'El Paso'.

–'El Paso' irrumpe en el mundo del arte español en una época en que los artistas, los críticos, los galeristas, los marchantes y todo el entramado artístico vive todavía en el siglo XIX. Solo se venden –y con dificultad– bodegones, paisajes y figuras de labradores, cazadores y algún que otro 'Quijote'. Todo este entramado está necesitado de un revulsivo que lo modernice, y eso fue principalmente 'El Paso': el necesario revulsivo que conmocionó a todo el sistema del arte en España. A partir de 'El Paso' ya nada siguió igual en el mercado artístico de nuestro país. Todo cambió, para bien o para mal, según les haya ido a unos y a otros.

–¿Cuál es la vigencia de 'El Paso'?

– Los artistas de 'El Paso' son todos ellos, sin excepciones, de primera fila. Todos han servido de espejo en los que se miraron y aún se miran las sucesivas generaciones de artistas que surgieron en nuestro país desde entonces, de la década de los 50 hasta nuestros días.

–Creo, sin duda, muy interesante esta elección en torno a lo «figurativo» realizada por Luis Feás.

–Es que nunca se había mostrado esta base de figuración en 'El Paso', y además de todos sus miembros, a pesar de la infinidad de exposiciones que se han realizado en torno al grupo. Yo creo que es una importante novedad que pueden disfrutar en la Sala Vaquero Poblador del Hospital Centrovivo de Badajoz. Y se exhibe de manera totalmente comprensible, a ello ayuda el acertado montaje propiciado por Luis Feás, comisario de la muestra.

–Me ha sorprendido Antonio Suárez, un artista que no conocía...

–Antonio Suárez, junto con Rafael Canogar, han sido los artistas del grupo con los que he tenido más relación. Con Antonio Suárez he viajado por México y Estados Unidos, organizando exposiciones, y en España le expuse en numerosas ocasiones. He tenido la suerte de que fuese amigo de mi madre, a través de los asturianos exiliados en México, y que esa amistad continuase conmigo. Fue un artista realmente excepcional, siempre figurativo (desde sus comienzos), salvo un breve paréntesis –maravilloso– en la época de su pertenencia a 'El Paso', en el que se debió a la disciplina del grupo, impuesta por Saura. Bueno, y no se olvide de Juana Francés... Pero eso ya es otra historia.