Movimiento y resonancias en Michaela Zimmer

Coincidí con Michaela Zimmer (Berlín, 1964) en la primavera de este año en el Museo Vostell, en los ensayos de su performance 'Clothing In', con ... los bailarines Deli Sánchez y Pablo Muñoz. Precisamente un vídeo de esa performance puede verse ahora en la galería cacereña Kernel, en la exposición titulada 'Ecos cinéticos', que visité junto a la propia artista.

Experiencia/Movimiento. Michaela Zimmer me habló de la experiencia espacial, de la importancia del movimiento, porque los espacios hablan, y nosotros nos comportamos según la «personalidad» de esos espacios, su arquitectura o la historia cultural que los embarga. Y me recomendó que contemplara la muestra re/vestido con una especie de peto, de tiras de loneta con huellas de pintura y vinilos de colores. Insistió en que mirara por ellos, y eso hice. Esa nueva «piel» es al mismo tiempo un alter ego performático, o un objeto retocado, una pintura o esculto-pintura… La pintura se transforma así en un reservorio, que guarda esa energía corpórea de un modo visceral, siendo lo «gestual» el modo de acometerla.

Resonancias. Una vez más, Michaela se adentra en las respuestas formales que devienen del análisis del movimiento, no en vano se formó en la infancia como bailarina. «Los cuerpos de los bailarines –comenta– funcionan como archivos de patrones de movimiento». En este sentido, resulta muy interesante la interacción que establece entre movimiento y escultura –que estudió en el Chelsea College of Arts de Londres– traduciéndolos visualmente en lo que ella denomina «resonancias», como una reverberación de la repetición de esos movimientos, que posteriormente transfiere a su pintura. De tal modo que «es a través de un enfoque escultórico lo que me permite resolver cuestiones relacionadas con el movimiento, con la energía, en imágenes «fijas». Mi interés por las imágenes fijas puede parecer contradictorio, sin embargo, si lo miras más de cerca, expresa un deseo de contener la energía fugaz tanto como el anhelo de compartirla».