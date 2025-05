Diario de guerra

El escritor israelí Dror Mishani participaba en un festival de novela negra en Toulouse cuando Hamás desencadenó la matanza del 7 de octubre que dio ... comienzo a la guerra en Gaza. Además de por la certeza de que comenzaba una época muy oscura, su regreso urgente a Tel Aviv estuvo acompañado por la sensación de que la literatura se terminaba para él. «¿Qué sé yo realmente sobre la maldad y la violencia?», se preguntó entonces un autor que ha alcanzado relevancia internacional escribiendo precisamente sobre maldad y violencia.

La pregunta aguarda al comienzo de un diario que a Mishani le fue encargado días después del 7-O por un semanario suizo y que se amplió para ser publicado después como libro en Alemania. 'Habitación sin vistas' es la versión definitiva y ha aparecido este mismo año en Israel: un país movilizado en el que a los escritores que como Mishani dudan de que la violencia sirva para alcanzar la paz justa y duradera en la región se les ha recordado con insistencia que callarse «también es una buena idea».

Mishani no calló y publicó artículos críticos con la reacción de su Gobierno en el diario progresista 'Haaretz'. Lo hizo mientras se escondía en refugios, gestionaba el miedo, afrontaba el horror, temía por su familia y sentía la necesidad de involucrarse en la causa de los secuestrados. Todo aparece en las páginas de un diario que no se divide en jornadas sino en semanas y que se escribió con la certeza de su publicación. Eso lo sitúa en un confín del género que se acerca a la crónica, pero no disminuye su interés como testimonio directo en el que lo biográfico se mezcla con lo histórico de un modo adulto y verosímil. «Lo más importante es lo observado», se conjura a ese respecto el autor, recordando a Joseph Roth y situándose también a sí mismo como objeto de observación. Entre las páginas más valiosas del libro, aquellas en las que Mishani escribe sobre sus hijos, dos adolescentes que afrontan la guerra de modos opuestos: el chico ignora las noticias y aprovecha que no tiene colegio para jugar a la Play; la chica, en cambio, devora información y se convierte en una especie de halcón que cuestiona la supuesta tibieza de su padre.

Habitación sin vistas Autor Dror Mishani

Traducción: Sonia de Pedro

Editorial: Anagrama

Páginas: 181

Precio: 19.90 euros.

Urgente y honesto, 'Habitación sin vistas' completa también una reflexión incómoda sobre «el horror en que se fundamenta el alma israelí». Al comienzo del libro el autor se obliga a volver sobre el momento en que su hija Sara le pregunta por primera vez en su vida si ella es judía. Mishani opta por la respuesta administrativa y le explica que, al ser su madre católica, no lo es «según el Estado de Israel». Cuando la niña pregunta según quién es judía entonces, llega la respuesta inevitable y demoledora: «Según Hitler».