Los clásicos de hoy en día

La obra de Luis Alberto de Cuenca (1950) tiene un amplio eco entre los lectores de poesía gracias a su estética de la línea clara, ... de la poesía que se dice de manera directa y puede ser entendida sin esfuerzo. Lo que no indica que no exista una composición y una concepción compleja tras el velo del texto. Esta antología se centra en uno de los temas más queridos de su autor, la presencia de la literatura clásica, griega y latina, en su obra. Ya se sabe que el poeta es también un reconocido especialista en filología clásica, a la que dedicó su tesina y su tesis doctoral sobre dos escritores helénicos: los epigramas de Calímaco y Euforión de Calcis.

Los dedos de la aurora. Poemas del mundo clásico Luis Alberto de Cuenca Edita: Fundación José Manuel Lara/ Vandalia. 140 páginas. 11,90 euros

Luis Alberto de Cuenca utiliza el clasicismo con una virtud especial, esa que hace que se asiente en la vida contemporánea. Es conocido ya su soneto sobre el consuelo que le proporciona su amigo Arellano en un momento de desamparo: «Somos el sueño de una sombra, amigo'/ me dijo. Y era Bogart y me amaba;/ y era Paco Arellano y me quería». Si la inserción del clasicismo en la vida cotidiana es una de sus características más claras, otras influencias son visibles en su escritura, como las siempre vivas variaciones de temas antiguos, el uso de la imaginería de esa estética, el desfile de héroes que muestran un perfil común, la dicción y el uso de una métrica atenta al ritmo y no a la rima, Y sobre todo la mirada irónica sobre un mundo que desde la tradición muestra nuestra derrota contra el tiempo, nuestra insatisfacción en la vida.