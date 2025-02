Un canon a su pesar

Quiere la casualidad que, cuando aún están calientes comentarios que he realizado hace poco sobre diferentes libros de Álvaro Valverde (¿vamos a andar poniendo su ... filiación a estas alturas?), aparezca acto seguido este volumen que recopila buena parte de su otra (e importante) faceta literaria: su labor como crítico y reseñista. Valverde extrae de su muy visitado (y consultado) blog –o de otros suplementos y revistas– las reseñas de libros de poesía de autores extremeños o vinculados a Extremadura que ha publicado. Y remacha en el luminoso y preclaro 'In limine' que antepone como prólogo, que se trata de «todas», porque «siempre he prestado atención a los libros de mis paisanos». Advierte además que este libro ha de ir de la mano de otro anterior publicado también por la ERE, 'Porque olvido', construido por las entradas más personales de su blog. Con este comparte ya desde la portada, su preocupación por un envoltorio hermoso y atractivo. En el caso de la publicación de hoy una preciosa fotografía del suizo Patrice Schreyer, con quien pergeñó aquel elegante 'Extremamour' que trajimos a colación hace algunos meses, se encarga de ello.

Bueno; ¿y dentro? Pues dentro de sus 450 caudalosas páginas encontramos un centenar y medio de comentarios sobre obras de autores de aquí (más de 60, en estricto orden alfabético y algunos con bastantes más entradas que otros), y recensiones de obras colectivas que los han recopilado desde diferentes perspectivas, así como un muy interesante (en mi caso la parte que más me ha gustado) rescate de otros textos sobre presentaciones, aniversarios o determinados autores muy puntuales como pueden ser Ángel Campos o Juan Manuel Rozas. Pero esto es más; claro. Y por mucho que avise el autor de que «no es, ni por asomo, una lista canónica ni tiene vocación preceptiva» y que «tampoco hay ninguna intención académica detrás de estas notas de lectura donde predomina el tono conversacional» será imposible que, amparados además por el criterio incuestionable de un poeta que no es cualquiera sino que, hoy por hoy es un referente para la poesía de hoy en día, demos más valor a esta recopilación que el del autor en su modestia, pretende otorgarle, y la consideremos desde ya toda una obra de referencia. En primer lugar porque en él se da cabida a una sana pluralidad de tendencias, lo que evidencia la ausencia total de prejuicios o afinidades previas a la lectura. Lecturas, por lo demás, siempre generosas que nunca parangona con sus personales e intransferibles gustos o intereses y que, por encima de todo, ponen de relieve la excelente salud de la poesía en nuestra tierra, no sólo en el ámbito de la creación, sino también de la publicación. La mayor parte de los libros reseñados han sido publicados en editoriales extremeñas, tanto públicas como privadas.

Lecturas de a poniente Álvaro Valverde Editorial: Editora Regional de Extremadura. 451 páginas. 16 euros.

Con todo, es casi imposible no asumir que cualquier antología es, de por sí, un canon solapado, el de quien elige, claro está, y los demás estaremos o no de acuerdo con ello. Pasa con la poesía y con cualquier género literario; y el ensayo y la crítica no iban a ser un excepción. Respetemos, pues, la elección, aunque mantengamos que en esta recopilación, salvo error u omisión, debieran estar todos los que consideramos que son. Pero Valverde no es tonto y sabe que una apuesta se convierte en farol si no hay argumentos que la sostengan; de ahí la constante preocupación de dejar bien claras las cosas a la hora de explicar el alcance de las recensiones que aquí aparecen… Y de las que no aparecen. Y es que tanto a críticos como estudiosos (entre los que, con no poca vergüenza me incluyo) nos 'pone' cotejar quiénes están y quiénes no en un esfuerzo de estas lides. Valverde asume cabalmente sus filias y fobias («La objetividad, amén de imposible, es muy aburrida, más si se trata de crítica literaria. Otra cosa es que uno deje de lado el rigor y mienta», se le escapa en la página 323) y explica consecuentemente la ausencia de nombres determinantes que, a juicio de quien firma, y de muchos otros quiero creer, debieran figurar aquí (Mª José Flores, Diego Doncel, Ramírez Lozano, Álvarez Buiza, Santos Domínguez, tal vez alguno más). Sin nombrarlos explícitamente se acoge, en primer lugar a su estricto criterio particular («Esa es la verdadera razón de un crítico y de la crítica: leer con criterio y escribir con solvencia (y en el mejor estilo) sobre este o aquel libro. Ni más ni menos. Ni es fácil ni es poco») o, por ejemplo, se refiere a Steiner para justificar que hay algunos nombres que no aparecen dado que puede haber mantenido con ellos disputas personales y también que prefiere no hablar mal de un libro si no le ha gustado (un criterio, por lo demás, que, dicho sea de paso, trata de mantener quien arriba firma). Sus explicaciones gustarán o no, pero como indudables han de asumirse porque esta elección, insisto, es un ejercicio de libertad que realiza alguien con el suficiente conocimiento como para venirle con monsergas a estas alturas ya de la película.

Y no; no cabe hablar de canon: falta, evidentemente, el propio Valverde (aunque aproveche de soslayo una entrada de otro autor para hablar de la importancia del campo en su propia poesía). ¿Por qué no considerarlo una antología particular y muy muy generosa, habida cuenta, por ejemplo, de la cantidad de versos de los autores reseñados que cita y transcribe en sus comentarios? Yo quiero verla como un broche de oro que cierre (y reabra) los fastos que han conmemorado estos cuarenta magníficos años de las letras en nuestra tierra. Así lo digo.