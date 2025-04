Botánica re/visitada

Martín Carrasco BADAJOZ. Viernes, 14 de junio 2024, 23:14 Comenta Compartir

Una vez más he contemplado la exposición 'Paisaje transferido', del artista peruano afincado en Valencia Martín López Lam (Lima, 1981), que pueden disfrutar en el ... Meiac. No se agota en una visita, te parece nueva, siempre la misma frescura. Yo creo que el dibujo de López Lam va más allá de la mirada del ilustrador, del dibujante de cómic. Es cierto que tiene de todo esto… y mucho más, pues no quedan claros los límites de los medios gráficos que utiliza. Quizás radique aquí lo novedoso de su tratamiento.

Gabinete. El montaje, por otro lado, recuerda un gabinete de curiosidades, transformándose según las nuevas incorporaciones. Descubrimos un despliegue de telas colgadas, así el gran mural del fondo, o el extendido, a modo de tapiz, justo en el medio de la sala, con ilustraciones serigrafiadas. Hay además piezas de cerámica cromada, cuadros enmarcados apoyados en el suelo, contra la pared, y dibujos sobre listones de madera que van alternando a diferentes alturas. Paisaje transferido Autor: Martín López Lam. Lugar: Meiac –Calle Museo, s/n. Badajoz– Fecha: Hasta el 4 de agosto Descontextualización. La temática juega con el carácter científico de lo expuesto: el mundo de la botánica a partir de dibujos registrados durante la expedición de Hipólito Ruiz en Chile y Perú a fines del XVIII. «Me llama la atención –explica López Lam– que durante estas expediciones botánicas se adoptara un método distinto al que se utilizaba en otros países como Francia o Alemania. En este caso, en lugar de recolectar las plantas y dibujarlas posteriormente, se hacía una selección de dibujantes y quien ganaba viajaba al lugar de la expedición y realizaba 'in situ' los dibujos, capturando la esencia de las plantas vivas en su entorno natural». Es interesante esta estrategia de descontextualización, la selección del detalle, el uso de los vacíos, la representación de formas y colores… de tal modo que la planta se va esquematizando, se transforma en silueta y, frente al motivo, se avanza más en una 'idea' de naturaleza.

