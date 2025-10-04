HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La atracción poética de Luis Chamizo

Poesía. Ricardo Hernández Megías y Pedro Monago García reúnen en esta obra el mayor compendio nunca creado del poeta de Guareña

Manuel Pecellín

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

El llorado Juan Manuel Rozas, gran especialista en Modernismo y Generación del 27, autores de cuya estética tan distanciada parece del escritor extremeño por antonomasia ( ... junto a Gabriel y Galán), se ocupó a menudo de Luis Chamizo. Al catedrático de la Universidad de Extremadura, donde marcó huellas indelebles, escribió sobre El miajón de los castúos en Chamizo 79, revista del IES 'Luis Chamizo' (Don Benito-Villanueva, junio 1979), en cuyos poemas ve similitud con la idea de 'intrahistoria' difundida por Unamuno. Ambos autores coinciden, según el estudioso, en el abordaje de los temas básicos de un rico patrimonio (herencia cultural, creencias religiosas, costumbres, importancia del lenguaje como vehículo trasmisor). Rozas destacaba composiciones chamicianas como 'Compuerta', donde veía una gran fuerza simbólica para trasmitir el concepto de historia visible y moderna, que abre paso a la intrahistoria (la tradición profunda) y conecta lo regional con lo universal merced a las imágenes del tiempo que discurre en los viajes. Lo mismo valdría decir para muchas creaciones de Chamizo.

