Un asesino en serie en Segovia

J. Ernesto Ayala-dip Viernes, 10 de enero 2025, 23:25

A partir de hoy doy por integrante de mi lista de novelistas policiacos a los que hay que leer a Juan Carlos Galindo (Segovia, 1979) ... tras la lectura de su segunda novela, 'Muerte privada'. Juan Carlos Galindo es un crítico especializado en novela negra en un diario de ámbito nacional. Para ser crítico de novela negra hay que haber leído mucho este género. (Por ejemplo, yo no soy crítico de novela negra, aunque a veces incursiono en este género porque la novela que he leído me ha gustado mucho). Hay que conocer en profundidad su mecanismo narrativo, saber diferenciar las escuelas, conocer sus orígenes. No es lo mismo leer a un autor de novela negra japonés que sueco, como tampoco es lo mismo leer a un autor argentino que a un francés o español. Pues bien, todo esto lo tiene Juan Carlos Galindo.

'Muerte privada' está ambientada en la ciudad natal del autor, Segovia. No se priva de mostrarnos la Segovia más de postal, su famoso acueducto romano nunca falta, pero alternando esta visión con otra menos amable y conocida, la Segovia abandonada y desprolija de sus afueras. Galindo en su primera novela, 'Hontoria', nos presentó a su periodista especializado en sucesos, Jean Ezequiel. Sus reportajes sobre asesinatos son leídos y admirados por sus seguidores, una admiración que refuerza desde el podcast 'Píldoras criminales', base desde la cual el periodista informa sobre todo lo que tenga que ver con el true crime. Esta novela está narrada entre una primera persona, cuya voz es el mismo Ezequiel, y otra en relato indirecto que nos informa de las tareas indagadoras de la detective privada (antes policía) Teresa Trajano (pequeño homenaje al emperador Trajano, quien fue el iniciador de la construcción de este monumento terminado durante el reinado de Adriano). Un día, un antiguo policía, amigo de Ezequiel, le deja como un testamento unos documentos sobre una chica desparecida hace veintidós años, Leticia Santos. Esto lleva a Exequiel a meterse en camisa de once varas varias veces. Mientras tanto, en esos mismos días aparece muerta una chica en el borde de un camino, al parecer por una caída accidental. Pero nuestro periodista, junto a la detective Trajano, comienza a hilar más fino hasta llegar a la conclusión de que está en presencia de un asesino en serie. Esta teoría choca con intereses políticos. Una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad no puede permitir que por sus calles vaya a sus anchas un asesino en serie. Antes que investigar, mejor negarlo. Y cuando los casos no prosperen, cerrarlos. Precisamente a esto se oponen Ezequiel y Trajano. 'Muerte privada' me satisfizo enormemente como relato policíaco. Verosímil, inquietante sin llegar nunca al morbo, muy bien escrito y con una trama excelentemente desenvuelta.

