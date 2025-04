Alzhéimer en el geriátrico

Abundan las obras literarias que se enmarcan en entornos sumamente reducidos. La propia estrechez escénica impone tiempos y espacios que condicionan por fuerza la conducta ... de sus protagonistas. Cárceles, trincheras, barcos, cayos, hospitales, sanatorios, conventos, orfanatos, trenes, casas como las de Bernarda Alba, incluso la simple escalera de Buero Vallejo, han servido a menudo para mostrarnos cómo se comportan los personajes clausurados en tan estrictos límites.

Para su nuevo drama, Pepa Pinar ha elegido uno de esos lugares que, por razones sociológicas, epidémicas o azarosas se erigen hoy con mayor peso en el inconsciente colectivo: las residencias, especialmente las geriátricas, donde cada vez más personas se recluyen voluntariamente o son conducidas para obtener la atención que ya no encuentran en sus propios domicilios (si los tienen).

'Un rayo de sol' obtuvo el año 2019 el XI Premio al mejor texto teatral de autor extremeño convocado por la Fatex (Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura). La autora (Talavera la Real, 1970), licenciada en Filología y graduada en Arte Dramático, profesora del instituto Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada, donde dirige con éxito el grupo Molamanta, para el que suele componer, había publicado otras piezas teatrales, como 'Lenguas muertas' (2021), y anuncia tener en fase de impresión (editorial Algorfa) 'Cuatro dramaturgias de textos clásicos para teatro joven'. Para su trabajo de fin de estudios eligió el tema 'El teatro como herramienta pedagógica', sobre el que después ha impartido numerosos cursos. Estamos, pues, ante una dramaturga perfectamente cualificada.

La obra se estructura en un solo acto, con doce escenas que van sucediéndose con suma rapidez. Las «dramatis personae» conforman tres grupos, bien avenidos entre sí, aunque cada cual con su «retranca»: internos, trabajadores del centro y familiares. Todos bien definidos, sobresale la figura de Teresa, a la que el Alzheimer ha infantilizado, pero guarda entre las nubes de una memoria perdida determinadas imágenes (dolorosas, como el aborto producido por caída tal vez no accidental). Pese a su demencia, es frecuente que se arranque a cantar y, recordando tiempos de juventud, entona a menudo el célebre pop que grabasen Los Diablos (1970) y da título al drama. Su esposo, Juan Pablo, antiguo cantante de orquesta, e Isabel, la hermana, con quienes ha convivido –entre aquellos se sugieren relaciones adúlteras– deciden llevarla al geriátrico, donde se desarrollan los acontecimientos. Lo administran y atienden mujeres admirables, cuya dedicación y hasta ternura con los enfermos admiran. Y eso que los hay tan problemáticos como Emilio, que desconfía por sistema de cualquier cosa que le administren. «¡Nos envenenan!», es su estribillo recurrente. Otras, en el limbo, tal Luisa, empecinada con las evocaciones de su Cáceres natal, o la ingenua Nieves. Isidro y Caty son el matrimonio que siguen unidos, con el leve consuelo de alguna visita ocasional. A menudo, cualquiera trae a colación, sin citarlo, claro está, y sin que desentonen, frases de escritores célebres, como Antonio Machado (varias veces), García Lorca o Shakespeare.

Nadie parece capaz de impedir la tragedia personal con que la obra culmina. El epílogo adjunto proporciona claves muy esclarecedoras.

La ERE, que ha publicado la obra a la vez que el nº 14 de la revista bilingüe Suroeste, ha tenido el acuerdo de adjuntar la traducción al portugués, compuesta por Luis Leal. La lectura en cualquiera de los dos idiomas, sin predecir su funcionamiento en una posible representación, constituye un ejercicio provechoso tanto por la limpieza de su prosa como por la actualidad de los problemas planteados.

«Tengo mucha esperanza en los jóvenes, si no, no me dedicaría a la enseñanza. El teatro y la cultura les abren la mente, desarrollan habilidades que no se cuidan en la educación reglada. Se sienten seguros. El teatro es una vacuna contra la ignorancia», declaraba la autora a J. R. Alonso de la Torre, que la entrevistó para HOY el 28 de diciembre de 2024.