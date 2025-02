El acontecimiento en un hilo...

El textil ha sido avalado en la última edición de la Bienal de Venecia, consolidándose además en las prácticas contemporáneas, donde tiende a lo instalativo. ... De lo textil se derivan consideraciones que van más allá de lo estético, relacionadas con cuestiones políticas y antropológicas, tanto es así, que la irrupción feminista de los años 60 supuso una brecha en los discursos hegemónicos, aquellos que dictaban la validez del arte desde la mirada masculina. Y el espacio hasta entonces acotado de lo doméstico –el textil como «cosas de mujeres»– se trastoca en elemento de rebeldía.

Bauhaus. Pero ya antes hubo avances, y el textil alcanzó carta de naturaleza artística gracias a la labor de Anni Albers, que fue profesora de tapices en los talleres experimentales de la Bauhaus, entrelazando el oficio del tejido con la plástica, la arquitectura o el diseño industrial. Bellamente lo expresa la propia Albers: «Así como es posible ir de un lugar a otro, así también, a partir de un campo definido y especializado, se pueden establecer relaciones en constante expansión... que se remontan al acontecimiento de un hilo».

Territorio. Esta espléndida muestra 'O fio que nos une', que pueden disfrutar en el MACE-Colección Cachola de Elvas, va también de eso, de «aconteceres» en torno al oficio y arte de la tejeduría y, lo que es más importante, apelando al territorio, a sus gentes. En esta idea abunda Patrícia Machado, comisaria de la muestra: «Más que una exposición es una invitación al diálogo y a la participación activa de los visitantes».

«Trapología». Para ello, como indica Tiago Candeias: «Queremos celebrar una historia tantas veces escrita al margen y con muchas manos: la historia de todas las mujeres que crean, pintan, bordan, cosen, escriben, educan y cuidan. De las que fueron, son y continuamente abren caminos para ser libres». Como Joana Leal (Elvas, 1951), cuya tienda 'Casa da Joana', en la rua de Alcamin de Elvas, es motivo de peregrinaje para los amantes de la «trapología»: «Me gusta mucho el color porque sin color no podemos vivir. He bordado la palabra amor 500 o 600 veces, es lo único que le pido al mundo: amor, y también humildad entre las personas». Así, lo «amanuense» y la experiencia colaborativa van de la mano en 'Passagem' (c. 2000), un largo tapiz de «patchwork» que se extiende a lo largo de la planta baja del Museo, justo al lado de 'Raízes' (c. 2004-2005), de carácter escultórico, o la serie 'amordaçada' (c. 2000), más crítica, donde el bordado oprime el cuerpo femenino de un maniquí.

Cartografía. En la siguiente sala, Elisabete Fiel (Elvas, 1973) alza la voz –«Sim! Estamos e continuamos»– y homenajea a través de una cartografía de acrílicos e hilos sobre tela 'Às Marias Bordadeiras', 'Às Mulheres da Ciência' y la serie 'Filhas da terra', todas ellas mujeres luchadoras. O el universo femenino que emana de un pupitre, repleto de dibujos, libros, paños... dedicado 'Para Josefa...' (2025). El recorrido prosigue en la planta superior, con los artista también elvenses Ana Branca (1954), que presenta el óleo 'Os corpos deles' (1978), y Luís Pedras (1965), con las piezas de barro 'Quimera do adivinho' (2022). Y avanzamos a través de un acertado montaje para contemplar la espectacular instalación 'Vertigem II' (2021), de tejido y hierro, de la joven artista Ânia Pais (San Miguel. Açores, 1998) y, por último, el portentoso 'Um lugar chamado sob (relíquia)' (2024), de Isabel Cordovil (Lisboa, 1994). Una visita, en definitiva, envuelta en textiles que nos permite conocer mejor el Alentejo.