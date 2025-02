La tarde del 10 de julio en Pamplona marcó un punto de inflexión en la temporada de Miguel Ángel Perera. Las tres orejas cortadas a ... la corrida de Fuente Ymbro pusieron colofón a una actuación en la que las crónicas dieron especial valor al peso de los apéndices cortados por el de Puebla del Prior a los de Fuente Ymbro, por encima del resto de trofeos cosechados en el festejo. El vecino de 'Los Cansaos' recupera fuerzas en su hogar oliventino a pocas horas de retomar su temporada con los ánimos renovados.

¿Qué importancia le concede usted al triunfo en Pamplona?

Ha sido el triunfo más importante y más rotundo de esta temporada, sin olvidarme de mis dos tardes en Madrid, en las que solo me faltó la espada para haber rubricado dos grandes faenas, tanto con el toro de El Parralejo como con el de Victoriano del Río. Sin embargo, no cabe duda de que la de Pamplona ha sido mi gran tarde hasta ahora este año. Lo que supone Pamplona, su plaza y su repercusión en todo el mundo me han llenado de moral y de oxígeno para todo lo que tengo que afrontar a partir de ahora. Me reafirma en mi concepto de toreo.

¿Qué diferencia la plaza de Pamplona en San Fermín al resto de cosos?

El ruido. Sobre todo el ruido. Quienes no han estado nunca en los toros en Pamplona muchas veces te preguntan cómo podemos concentrarnos con tanta algarabía alrededor. La respuesta es siempre la misma. La sombra es tan respetuosa, tan aficionada y está tan atenta a cada acción que ejecutas en el ruedo que puede equipararse a la mejor de cualquier plaza del España. Con respecto al sol, tienes que ser consciente de que es una fiesta constante. Ellos están a su bola y en determinados momentos de la faena se conectan y se meten en el desarrollo de la faena y, si les gusta, acaban incluso pidiendo las orejas. Es una afición que me encanta pero que hay que entenderla en su sitio, no puedo imaginarme ese barullo en una plaza como Badajoz u Olivenza. En Pamplona ya sabemos a lo que vamos pero no podemos obviar que se trata de una gran afición.

Esta temporada solo ha toreado en una plaza extremeña, ¡echa de menos el apoyo de su afición, torear ante su gente?

Hasta ahora solo he toreado el festival de Don Benito y alguien como yo, que siempre ha toreado mucho en mi tierra, sin duda echa mucho de menos participar en ferias tan importantes como Olivenza, Badajoz u otras que están por venir. Sabemos que las circunstancias vienen así y creo que con este tema no hay que mirar para el pasado sino para el presente.

Este verano regresa a Málaga y Bilbao, plazas con gran repercusión en la que ya ha triunfado, ¿cómo afronta su participación en estas ferias?

Cuando te enfrentas a ferias de esta relevancia y repercusión siempre te embarga cierta responsabilidad pero además tengo una serie de compromisos previos en Tudela, Íscar y Huesca que afronto también con mucha ilusión. En Málaga, Bilbao o Albacete espero continuar la línea que he marcado en Pamplona y aportar la frescura y rotundidad que ya vieron los navarros. Espero que los toros también acompañen.

En un momento en el que parecen haber reverdecido algunas rivalidades entre figuras del toreo, ¿usted cree que esto perjudica o favorece a la tauromaquia actual?

Creo que son positivas pero depende qué tipo de rivalidad y cómo se enfoque. Afortunadamente ya no se producen las escenas que cuentan los antiguos que se daban en los patios de cuadrillas. Hoy en día quedarían como ejemplo de mala educación. Los toreros donde debemos medirnos es en la plaza, delante del toro. Eso sí, yo por experiencia propia sí te reconozco que hay mucha rivalidad. Todo el mundo se entrega a lo suyo y a tratar de estar mejor que el otro en cada tarde y, si se puede, estar por encima del compañero.