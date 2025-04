El novillero pacense Julio Méndez logra el 'Zapato de Plata'

R. H. Lunes, 18 de marzo 2024, 12:06 Comenta Compartir

El novillero Julio Méndez, alumno de la Escuela Taurina de Badajoz, salió a hombros el pasado domingo en una novillada sin caballos en la final del XXI 'Zapato de Plata' celebrada en Arnedo, La Rioja, tras cortar dos orejas y lograr el trofeo que da nombre al evento.

Este premio le asegura un puesto, con el privilegio de elegir ganadería, en la feria de novilladas 'Zapato de Oro' que se celebrará el próximo mes de septiembre en la ciudad del calzado.

La final arrancó con la entrega del galardón 'Taurino del año' de 2020 a José Luis García, propietario del Hotel Virrey. Buen ambiente y una media plaza, para gozar de una novillada sin caballos.

El pacense, Méndez, recibió al tercero y al cierraplaza. No terminó de entenderse con el primero de ellos, bronco, protestón y deslucido. Apostó por el toreo de cercanías pero la falta de ajuste hizo que su labor no acabase de tomar vuelo. No estuvo diestro con la tizona y escuchó un aviso.

Mientras, el cierraplaza salió suelto y así siguió en el tercio de banderillas. Ya con la muleta, Méndez buscó el acople y los mejores pasajes llegaron al natural donde encontró el sitio dejando muletazos de trazo largo. Puso ganas y arrojo y cortó dos trofeos, generoso el segundo, tras una estocada contraria.

Ruiz de Velasco y Joel Ramírez

Compartió plaza con Eduardo Ruiz de Velasco y Joel Ramírez. El primero también salió a hombros tras cortar dos orejas. Por su parte, Joel Ramírez se llevó oreja y saludos, apunta la ficha.

Joel Ramírez se fue a portagayola para recibir al primero de la tarde: un colorado que fue noble, pronto, tuvo fijeza, humilló y regaló embestidas de calidad pero con un puntito de genio. Ramírez, que anduvo vistoso con el capote, planteó la faena en los medios. Con la izquierda acortó distancias, faltó temple pero le puso ganas. Tras una estocada algo tendida el astado fue aplaudido en el arrastre y el alumno de la escuela de Yiyo paseó una apéndice.

Estuvo afanoso en el cuarto pero su hacer no acabó de coger auge. Lo intentó por ambos lados y en los compases finales pasó el pitón pero no logró redondear su actuación. Dejó el mandoble tendido.

Ruiz de Velasco mostró un concepto muy puro en su primer novillo que tuvo buena condición. Con la muleta anduvo templando, sabiendo esperar y buscando la colocación. Fue capaz de tirar del animal que a medio muletazo se quedaba parado. El pupilo de la escuela palentina firmó naturales encajados de suma delicadeza. Obtuvo un apéndice tras dejar el estoque al segundo intento.

El abulense recibió al quinto con unas verónicas de mano baja muy personales. Ruiz de Velasco inició la faena ayudándose por alto y firmó un bonito pase del desprecio. El ejemplar de Galbarín era de finales bruscos y el joven coletudo puso voluntad y fue premiado con una oreja.

Ficha

Plaza de toros Arnedo Arena, final XXI 'Zapato de Plata'. Media entrada. Se lidiaron novillos de Galbarín, primero y segundo aplaudidos en el arrastre, el quinto recibió una tímida ovación de salida.

Joel Ramírez, de Chenel y oro, oreja y saludos. Eduardo Ruiz de Velasco, de turquesa y oro, oreja y oreja. Julio Méndez, de turquesa y oro, selénico y oreja.