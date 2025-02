El torero Alejandro Fermín será el único representante extremeño en la Copa Chenel 2024, el certamen de corridas de toros que la Fundación Toro de ... Lidia y la comunidad de Madrid organiza desde 2021 enmarcado dentro de la Fiesta del Toro, y cuyo premio es torear el 12 de octubre en la plaza de Las Ventas.

Nacido en Cabezuela del Valle en noviembre de 1993, fue alumno de la escuela taurina de Plasencia aunque posteriormente ingresó en la de Badajoz. Su presentación al público tuvo lugar en Puebla de Prior, con toros de la ganadería de Sánchez Ibargüen y compartiendo cartel con carlos María y Ventura Ortega.

Debutó de luces en una novillada sin picadores en septiembre de 2011 en Manchita, en un festejo con Juan Miguel y Posada de Maravillas, con toros de la ganadería del Marqués de Villalba de Llanos. Su presentación en Madrid fue en 2014.

Tomó la alternativa en Moraleja, en la Feria de San Buenaventura de julio de 2022. Se trató de un festejo con toros de Carmen Valiente en el que también torearon Antonio Ferrera y 'El Fandi'.

Fermín repite en el circuito tras caer herido en su primer toro la pasada edición.

En la Copa Chenel participarán 21 toreros, cuyos nombres fueron desvelados ayer en directo desde la plataforma de Youtube 'Chenel Reveal'. El programa estuvo presentado por Carmelo Gómez, que estuvo acompañado por los periodistas Gonzalo Bienvenida, de El Mundo, y Manuel Valera, de Tendido Cero.

La cuarta edición del certamen se amplía a 14 festejos, 21 toreros y 29 ganaderías. También ha aumentado la presencia internacional, con representantes de México, Francia, Portugal y Perú.

La fase clasificatoria, que incluye siete festejos, tendrá lugar los tres primeros fines de semana de marzo y el día 23; la segunda fase, que está compuesta de tres festejos, se celebrará los días 6 y 20 de abril y 4 de mayo; y las semifinales, los días 15, 22, 29 y 30 de junio. La final a tres será el 29 de junio y la final mano a mano, el día 30.

Ampliar El certamen, en su edición de 2024.

El objetivo del certamen es apostar por aquellos jóvenes que necesitan una oportunidad para hacerse un hueco y por matadores con amplia experiencia con mucho que demostrar a la afición, explica en una nota la organización.

En las ediciones anteriores se alzaron vencedores los toreros Isaac Fonseca (2023), Francisco de Manuel (2022) y Fernando Adrián (2021).

Además del extremeño, la lista completa de los toreros elegidos en la cuarta edición la componen los madrileños Diego García, Víctor Hernández y Rafael de Julia; los gaditanos Christian Parejo y Miguel Ángel Pacheco; el sevillano Ángel Jiménez «El Astigitano»; y el cordobés Javier Moreno «Lagartijo».

Competirán también los salmantinos Manuel Diosleguarde, como triunfador del Circuito de Castilla y León en 2021, Alejandro Marcos y Antonio Grande. De Albacete entran José Fernando Molina y Cristian Pérez. Entrará también el torero Rubén Sanz, procedente de Soria; el toledano Álvaro Alarcón; el murciano Antonio Puerta y Mario Sotos, de Cuenca.

Ampliar Los participantes de la Copa Chenel 2024.

El toque internacional lo ponen Thomas Joubert, que viene desde Francia; el mexicano Luis David Adame; el peruano Alfonso de Lima, y el portugués Manuel Dias Gomes.

Para participar, los toreros deben cumplir una serie de criterios, entre ellas haber tomado la alternativa más tarde del 1 de enero de 2011, no haber quedado entre los 20 primeros del escalafón en 2023, no haber toreado en 2023 en cuatro plazas o más de primera categoría en Francia o en España. Hasta tres de ellos pueden ocupar plazas designadas para casos excepcionales que no cumplen los requisitos.

En la edición de 2023, fueron tres los toreros extremeños seleccionados. Además de Alejandro Fermín, participaron Manuel Perera y Mario Palacios.