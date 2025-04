Perera recibe el alta tras ser cogido en Sevilla

REDACCIÓN Lunes, 2 de mayo 2022, 11:20 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

El torero extremeño Miguel Ángel Perera recibió ayer por la tarde el alta hospitalaria en el centro Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Allí había quedado ingresado tras sufrir una cogida el sábado durante un mano a mano con Antonio Ferrera en la Plaza de la Maestranza de Sevilla en una corrida de la Feria de Abril. El diestro de Puebla del Prior sufrió una cornada en la región lumbar con dos trayectorias.

En un primer momento fue atendido en la enfermería de la propia Maestranza. El diestro extremeño pasó la noche del sábado con intensos dolores y mucha incomodidad, pero tras la evaluación de la herida realizada por los doctores y dada su buena evolución, ha viajado ya a su finca Los Cansaos, en Olivenza, donde tendrá que guardar reposo absoluto durante al menos durante diez días, informa la oficina del torero en un comunicado.

«Me encuentro muy dolorido y molesto porque la afectación muscular ha sido importante y se trata de una zona esencial para tantos de nuestros movimientos, pero agradezco poder seguir con la recuperación en casa. Además, es la mejor señal de que la evolución es buena», explica el propio Perera.

El torero reconoce que la había dado «muchas vueltas al percance toda la noche. El toro me pisó y me desequilibró, me dejó a su merced y sin posibilidad de escaparme. Noté la cornada y me asusté por la zona. El dolor fue muy intenso, pero sentía que estaba cuajando el toro y no podía permitir que la tarde se me escapara. Pero el toro cambió a partir de la cogida, ya no fue el mismo y, aunque lo intenté, no me dio más opciones, añadió.

En su comunicado, Perera agradece las muestras innumerables de cariño y de interés que ha recibido en las últimas horas «de tantos compañeros, ganaderos, empresarios, medios de comunicación y aficionados. Gracias a todos de verdad. Ahora quiero recuperarme bien por lo delicada que es la zona de la cornada y para seguir a tope en una temporada que es muy importante para mí», reconoce el torero extremeño.

Según el primer parte médico, Perera sufrió «una cornada en región dorso lumbar izquierda que afecta a musculatura paravertebral, con apertura de fascia toraco-lumbar, siguiendo dos trayectorias de 6 y 8 centímetros, de pronóstico reservado».