El Mella, tercero en la final de la Maestranza del circuito de novilladas de Andalucía

El novillero Mariscal Ruiz ha sido proclamado triunfador del V Circuito de Andalucía que organiza la Fundación Toro de Lidia y que este pasado domingo ... ha celebrado su final en la plaza de toros de Sevilla. Javier Zulueta fue el segundo clasificado y en tercer lugar quedó El Mella.

Mariscal cortó una oreja a su primero después de hacer la faena más entonada de la tarde y se jugó la vida en el sexto, resultando volteado. Sus compañeros de cartel no tuvieron la necesaria colaboración del ganado, perteneciente al hierro de Fermín Bohórquez, y se fueron de vacío, informa la organización en una nota.

FICHA DEL FESTEJO Ganadería Se lidiaron novillos de Fermín Bohórquez, de juego desigual. Destacaron tercero y cuarto.

Sergio Domínguez 'El Mella' Ovación tras aviso y ovación tras aviso.

Javier Zulueta Ovación y ovación tras aviso.

Mariscal Ruiz, Oreja y ovación.

Incidencias Dos tercios de entrada.

El Mella se mostró bullidor con el capote en el primero de la tarde, en el recibo y en un galleo posterior. El de Bohórquez tendía a quedarse corto. El extremeño comenzó la faena con muletazos por alto pero el novillo perdió gas muy pronto y no prestó emoción a lo que le hizo el novillero. Destacó la suavidad en el toreo al natural y estuvo siempre por encima de su oponente. Mató de estocada y fue ovacionado.

El Mella calentó el ambiente recibiendo al cuarto a portagayola y dando cuatro faroles y una larga cambiada de rodillas. También estuvo variado y bullidor en el quite. Brindó a Miguel Báez 'Litri', padrino de este certamen, y ligó por el lado derecho a un novillo repetidor que tendía a meterse por dentro y que en la segunda tanda le avisó. Por el lado izquierdo el animal se empleó menos y la faena perdió ritmo, aunque El Mella se ajustó en el final por manoletinas. Mal con los aceros, fue ovacionado, continúa la nota.

El segundo de la tarde fue protestado de salida por falta de fuerza. Zulueta no pudo lucir de capa y Mariscal hizo un quite por gaoneras. Brindó a su hermana, Macarena Zulueta, alguacililla de la Maestranza. Bien colocado y templado, intentó aprovechar la apagada embestida del de Bohórquez, pero no tuvo enemigo y el público acabó pidiendo que lo matara. Lo hizo de buena estocada.

Zulueta pudo mostrar en el quinto su buen manejo del capote dibujando bonitas verónicas en el recibo. En la muleta, el novillo se defendía y no acababa de rematar sus viajes, dándole opción únicamente a dejar detalles de calidad pero sin poder redondear faena por falta de transmisión en el enemigo. Lo intentó todo el sevillano y únicamente flaqueó con la espada, escuchando un aviso.

Mariscal Ruiz estuvo entonado en el recibo de capa al tercero, un novillo con más movilidad y poder. Compitieron en quites El Mella y Mariscal y éste protagonizó un buen tercio de banderillas. Comenzó la faena por alto con mucha quietud y aguante como prólogo a una serie con la derecha ligada y otra al natural de mérito. La faena mantuvo el tono y tuvo sus mejores momentos en el toreo diestro, por donde dejó muletazos templados y largos. Mató de estocada sin puntilla y cortó una oreja.

Mariscal se fue a portagayola en el sexto dispuesto a redondear su triunfo. De nuevo puso banderillas con solvencia destacando un tercer par al quiebro. Brindó a sus compañeros de cartel y el novillo protestó y se defendió en las primeras series, echándole mano y rajándole la taleguilla. El animal siguió embistiendo sin clase y Mariscal le plantó cara. Cuando terminaba con manoletinas fue volteado de forma espeluznante pero por fortuna sin consecuencias graves para el torero, que fue ovacionado al finalizar su actuación.

Al finalizar el festejo, la Fundación Toro de Lidia hizo entrega de sus galardones. Mariscal Ruiz fue proclamado triunfador, Javier Zulueta, segundo clasificaco y El Mella, tercero.