Emilio de Justo corta una oreja en una espléndida corrida de Victoriano del Río en Las Ventas

La corrida cinqueña de Victoriano del Rey trajo este viernes dos toros sobresalientes en el ecuador de la Feria de San Isidro: cuarto ... y sexto. Un bien cortado, negro y hermoso cuarto de 614 kilos que, quebrado por dos puyazos traseros y una apertura de faena de excesivo castigo, tuvo fondo suficiente para, prontitud y fijeza, descolgar, venirse pronto, repetir y humillar, y, cuando parecieron faltarle las fuerzas, embestir al ralentí con insólita dulzura. Y un sexto, castaño, de formidable porte, astifino, más ofensivo y armado cara que los demás, que galopó de salida como un pura sangre y embistió planeando incansable por las dos manos con un ritmo fuera de lo común.

No solo contaron en el haber del ganadero esos dos mayúsculos toros. Sumaron, además, un primero de bravo temperamento, tan pronto como codicioso, un punto celoso, de viveza muy particular, y un tercero en parte malogrado por una faena de ideas y planteamiento confusos, y fugado a tablas a última hora pero no sin haber dejado sentir su notable condición, su entrega.

Ampliar Roca Rey. Efe

Los otros dos toros de corrida salieron de otra manera. Bravo de verdad en el caballo, donde no hubo toro que no cumpliera más que de sobra, el segundo, tardo y receloso, dolido en banderillas, anclado junto a las rayas pero no aquerenciado en tablas, que sí buscó con la mirada a mitad de faena, fue el único de los seis duro de pelar. Había que engancharlo del mismo hocico, y entonces le convenía y se daba, pero rebrincándose ligeramente. Toro que pedía recursos. Y de latente emoción. Para que el sexteto fuera completo faltó el quinto, que hizo un primer amago de afligirse después de varas, arrastró cuartos traseros y claudicó de frágil, y este sí, buscó las tablas.

Era la primera de las dos tardes de Roca Rey en San Isidro, en terna por él consentida y con la que viene siendo hace tiempo su ganadería predilecta, y no sin razón. No le fue propicio el reparto de toros. Los lotes no estuvieron bien compensados y lo probable es que el segundo de corrida fuera el toro que nadie quería. El difícil. Se lo llevó Roca. Y no se llevó ninguno de los dos de bandera, sino el que, picado corrido por dentro en un descuido imperdonable, salió del caballo patinando y renqueando.

Ampliar Tomás Rufo da un pase con la muleta. AFP

Faltó arriesgar y recursos

No solo fue la poca fortuna en el sorteo. El toro puso a prueba el toreo de recursos, de los que Roca no anda sobrado. Y, sobre todo, le exigió arriesgar, y tampoco. Exageradamente despegado cuando, luego de sacarse el toro a los medios, se lo pasó por la mano derecha, Sin noticia de la mano izquierda. Ni apostó ni perdió la paciencia Roca, pero se esperaba más. La estocada al segundo intento fue de su marca: hasta el puño, inapelable. Las claudicaciones del quinto fueron tara insuperable. Roca trató de recomenzar faena cuando ya estaba todo decidido.

Con la estrella estrellada, la fortuna eligió a Emilio de Justo y Tomás Rufo. Emilio se aceleró con el temperamental primero que no le dejó confiarse del todo en trasteo de mucha emoción y muchas voces, y se permitió torear casi a placer en la segunda mitad de faena con el extraordinario cuarto, el toro al que tanto castigó en una tanda de doblones de partida pero que al borde de las rayas no paró de ir y venir por las dos manos, y hasta consintió el alarde de una última tanda de redondos con la diestra sin la ayuda.

Ficha del festejo Madrid 13ª de San Isidro. Primaveral, ventoso. No hay billetes. 22.900 almas. Dos horas y media de función.

Ganadería Seis toros de Victoriano del Río.

Toreros Emilio de Justo, silencio tras aviso y una oreja. Roca Rey, silencio y silencio tras aviso. Tomás Rufo, silencio tras aviso y vuelta al ruedo.

Fue una estocada de darlo todo. Y la única oreja de una corrida que se llevó seis o siete más puestas. Rufo no se acopló con el buen tercero, pese a intentarlo con cites en distancia que se quedaron en meros gestos sueltos. Con la fantástica bonanza del sexto cumplió sus mejores momentos, los de más asiento y convicción. Fue, sin duda, el toro de dos orejas más claras de cuanto va de feria. Pero el remate de una faena bien trabada fue impropio. Y no pasó con la espada.