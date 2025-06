El debutante Borja Jiménez sale a hombros en Plasencia

Toros salmantinos de la ganadería Montalvo, de aceptable presentación y desigual juego. Astados del monoencaste que se dice hoy de todo lo que procede ... de Domecq, aunque en este caso tenga en sus orígenes sangre Jijona. A todos los toros se les administró un único puyazo, un buen puyazo, largo y trasero, derribaron a los montados el primero y el quinto. Fue devuelto, el quinto, que se rompió un pitón en el encuentro con el picador. Las banderillas, de puro trámite en todos los toros. En eso ha quedado, casi siempre, esta suerte. Ya decía Belmonte que no servían para nada.

Abandonó la plaza Miguel Ángel Perera al terminar con su segundo toro, cuarto de la tarde. El diestro de Puebla del Prior recibió a su primero por verónicas de buena factura. Faena de muleta, con los habituales pases de su repertorio pero sin ninguna transmisión por la sosería y nobleza del toro. Mata de estocada honda en la suerte natural y es ovacionado.

En su segundo, más de lo mismo, tanto con la muleta como con el capote. No hay ninguna transmisión mata de estocada honda que basta.

Emilio de Justo, al igual que Perera, ha toreado muchas veces en Plasencia. Incluso cuando aún no era tan conocido, ya se pudo ver en la capital del Jerte su extraordinaria tauromaquia. Toreó bien a sus dos astados, que tampoco transmitieron mucho. Los mató mal a ambos, a pesar de ser un torero que está matando muy bien, y fue ovacionado en ambas lidias.

Borja Jiménez era nuevo en esta plaza, aunque en Plasencia participó el pasado mes de marzo en una charla organizada por el Club Taurino Placentino. Hizo el paseíllo con la montera en la mano, como correspondía a su debut en Las Golondrinas.

Torero conocido por los aficionados por sus éxitos, especialmente en Madrid, donde triunfó tanto el año pasado como este. Recibió a su primero con una buena serie de verónicas, brindó al público y tras una buena faena de muleta mató de estocada entera en la suerte contraria. Le premiaron con dos orejas, además de concederle la vuelta al ruedo al toro, quizás exagerada, pues apenas se le vio en el caballo.

En su segundo -quinto de la tarde-, volvió Jiménez a repetir su faena, incluso recibió al enemigo con una larga cambiada en el tercio e inició, su faena de muleta, con derechazos de rodilla en el tercio, mató mal, dos pinchazos y estocada honda, es ovacionado.

Salió a hombros como consecuencia de las dos orejas ganadas en su primer toro. No hay particularidades en estas ferias provincianas, no hay nada que no suceda en todos los sitios, horrorosa suerte de varas, dicen que es importantísima pues será por lo que merma al toro, porque la bravura no la muestra un toro en un monopuyazo y mal puesto en suerte. Las banderillas, puro trámite. Y las faenas de los diestros, aun con momentos buenos, muy sosas, debido a la poca transmisión de los animales, más nobles que bravos.