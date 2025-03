Una corrida de Victoriano del Río despilfarrada

Barquerito Jueves, 16 de mayo 2024, 22:37 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

Elegida para un cartel de tirón, la corrida de Victoriano del Río, seria de cara, astifina sin excepción, fue de variadas hechuras. Un primero ensillado ... y corto, anovillado, impropio de San Isidro, desató un pequeño coro de protestas. En el escaparate se coló también un sexto cinqueño de alzada y volumen disparatados. Ni uno ni otro crearon mayor problema. El anovillado, sin fuerza, fue toro inocuo aunque terminara defendiéndose. El gigantón no descolgó y, toro a menos, se resolvió en medias embestidas porque no le daba para más el fuelle. En el palmarés de la ganadería cuentan como hitos gloriosos unos cuantos toros de 600 kilos y más. Pero no fue el caso esta vez.

Lo que tuvieron en común los otros cuatro toros fue su son y su entrega. En dosis y modos distintos. Fue a ojos vista una corrida abierta de sementales, como dicen los ganaderos cuando apuestan con armas de diferente calibre. De esos cuatro, el quinto de corrida, cinqueño como el sexo, fue de particular categoría. Toro de ganadero, de torero y de público. Es decir, bravo sin mácula. De salida -no consintió que Manzanares pretendiera pararlo con unos lances circulares de reciente invención propia-, en dos varas muy bien cobradas por Paco María, en banderillas y de cabo a rabo de una faena sin asiento, fe ni ideas de Manzanares. Ni siquiera desbordado porque, además de bravo de veras, el toro tuvo nobleza más que suficiente. Ampliar Tomás Rufo. EFE Las calidades de los tres que lo precedieron no fueron tan evidentes. El segundo, castaño, bien armado, celoso de partida, molido a capotazos de doma, pareció fundido después de varas, pero remontó y se empleó en la muleta sin protestar. Tras largos preparativos, Manzanares, en un solo terreno, al borde de las rayas, abundó en un trasteo monocorde, cauteloso y reiterativo, sin un solo detalle con la mano izquierda y reconocible en dos tandas de redondos rehilados. Con el ambiente incondicional, una mayoría que estuvo aplaudiendo todo, la faena no tomó cuerpo. Una aparatosa media estocada recibiendo Manzanares al toro se tuvo por un acontecimiento. Maltratado en el caballo por un lesivo primer puyazo trasero, el tercero fue toro de bondad notoria. Tomás Rufo optó por una apertura de alarde -de rodillas, de lejos- que no convino al toro, que lo desarmó y estuvo luego listo para ser invitado y llevado con pulso. Algo tenso, el torero toledano, tardó en cogerle el aire al toro, que se lo echó a los lomos en cuanto le abrió hueco Rufo. Voltereta monumental, pero cogida sin cornada. Al volver a la cara del toro, naturales de uno en uno, un desplante de muleta plegada y una estocada con vómito. Y una oreja de valor sentimental. La única de una corrida tan propicia como esta. FICHA DEL FESTEJO Ganadería Seis toros de Victoriano del Río. El primero, con el hierro de Toros de Cortés. Toreros Sebastián Castella, silencio y ovación tras aviso. Manzanares, saludos y silencio. Tomás Rufo, una oreja y aplausos. Picadores Manuel José Bernal picó muy certero al cuarto. Pares muy celebrados de José Chacón, Juan José Trujillo, Sergio Blasco y Fernando Sánchez. Todos ellos, salvo Trujillo, saludaron. Propicio fue el segundo del lote de Castella, que se había equivocado al doblarse con el torito que partió plaza y volvió a equivocarse con ese cuarto, de elástico estilo, galope impecable. Se cerró en tablas con él en una apertura a pies juntos y en tanda trenzada sin rectificar, y, luego, desconcertado, incluso desconfiado, se lo fue dejando ir. Y se le fue. Se lo sacó a los medios para cuadrarlo, decisión extravagante, y, soltando el engaño, cobró una estocada que una rueda de urgencia de peones hizo letal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Toros