El banderillero extremeño Javier Ambel, corneado en La Maestranza

Martes, 6 de mayo 2025, 10:21 Comenta Compartir

La décima de abono brindó una buena tarde de toros en La Maestranza. El tercero del festejo cogió en banderillas a Javier Ambel, hiriéndolo en el muslo derecho. Pasó a la enfermería y posteriormente fue trasladado al hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla con pronóstico 'menos grave'.

Talavante recibió al tercero con lances y buena media. El extremeño dio un par de tandas estimables por el pitón derecho y por el izquierdo el de Matilla tuvo más dificultad. Lo intentó pero no pudo sacar nada positivo. Mató de estocada. Silencio.

El torero brilló con el capote imprimiendo variedad a su labor. Comenzó la faena con pases cambiados por la espalda en los medios de rodillas. El de Olga Jiménez tuvo calidad en la embestida y Talavante lo toreó por ambos pitones ligando y conectando con el público. Otro buen toro que brindó a Talavante un triunfo claro hasta que acabó rajadito después de muchos muletazos. Mató de estocada y le pidieron las dos orejas, premio que quedó reducido finalmente a una.

El primero de la tarde fue devuelto y en su lugar salió un sobrero colorao y serio que desarmó a Morante en el recibo de capa. No se empleó nada en el caballo. Morante comenzó la faena con estatuarios pegado a tablas rematados con bonito desdén. Se acopló también en la primera serie con la derecha con su empaque habitual. La segunda serie fue más redonda aún. Cambió a la zurda y el toro no respondió pero él le obligó a embestir. Volvió a la derecha y cuando bajó la mano y sometió dio buenos muletazos. De nuevo la actitud de Morante fue excelente en este toro. Pinchazo y casi entera con un toro con la cara alta que no le dejaba pasar.

Morante no pudo hacer nada de capa en el cuarto, un astado que sin embargo embistió con clase en la muleta. Morante prologó la faena con preciosos ayudados por alto y siguió con una serie enorme con la derecha. Sonó la música. En la segunda tanda el de Matilla fue a menos pero él siguió construyendo con belleza. Al torear al natural tuvo un tropiezo y Morante se arrebató y toreó con garra por ese pitón. Una última serie con la derecha rematada con un abaniqueo garboso precedió a la estocada. Cortó una oreja con clamor en los tendidos.

FICHA DEL FESTEJO Toros. Se lidiaron toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez, bien presentados y de buen juego en conjunto. Destacaron segundo, quinto y sexto.

Morante de la Puebla Ovación tras aviso y oreja.

José Mª Manzanares Oreja y ovación tras aviso.

Alejandro Talavante Silencio y oreja con petición de la segunda.

Parte médico de Javier Ambel: Herida por asta de toro en el compartimento anterior muslo derecho suprafascial con trayectoria anterior ascendente entre recto anterior y vasto interno con scalp de 30 cm sin afectación de estructuras vasculares. Pulso femoral, popliteo y distales conservados. Se procede a lavado quirúrgico, hemostasia correcta, colocación de drenaje y cierre por planos bajo raqui anestesia. Asimismo contusion costal y cervical. Se traslada a hospital Viamed Santa Ángela de la cruz de Sevilla. Pronóstico: Menos Grave.

Manzanares toreó con soltura a la verónica al segundo de la tarde. Después de los dos puyazos, Talavante hizo un buen quite con el capote a la espalda. Manzanares comenzó la faena en buen tono con la derecha y fue a más en tres series ligadas y bien rematadas. Por el izquierdo al toro le costó más y tuvo que volver a la diestra para rematar la mejor serie con un muletazo muy lento en redondo. Le pudo sobrar la última serie. Mató de estocada y cortó una oreja.

Manzanares volvió a estar fácil y elegante a la verónica en el quinto. El toro manseó en el caballo y en la muleta ligó con la derecha pero a un ritmo vivo que imponía el toro. Al natural pudo templar más y la segunda serie fue excelente. Ese era el pitón del toro con una embestida larga y con transmisión. Manzanares siguió por ahí rematando una faena de triunfo. La espada esta vez no funcionó a la primera. Estocada al segundo intento. Aviso y ovación.

Temas

Toros